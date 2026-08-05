L’ailier de Liverpool Rio Ngumoha devrait connaître une carrière plus réussie et plus brillante que Yan Diomande, qui serait proche de rejoindre le Real Madrid. Selon Goal.com, le jeune talent anglais a déjà attiré l’attention des spécialistes grâce à ses performances remarquables et à ses records. À ce sujet, Goal.com rapporte que

Ngumoha a réalisé des performances très importantes avec Liverpool la saison dernière. Il a notamment inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel de son premier match de Premier League, devenant ainsi le plus jeune buteur de l’histoire du club. Un peu plus d’un mois plus tard, il est devenu le plus jeune joueur de Liverpool à disputer un match de Ligue des champions, établissant un nouveau record.

L’avis des spécialistes et le marché des transferts

Le président de Peterborough United, Darragh MacAnthony, a évalué très positivement le potentiel du jeune joueur lors d’une intervention sur talkSPORT. Selon lui, Ngumoha deviendra une véritable sensation cette saison et pourrait même remporter le titre de meilleur jeune joueur de Premier League. Le spécialiste a également souligné que le footballeur était aussi performant sur l’aile droite que sur l’aile gauche.

Parallèlement, il a été rapporté que le Real Madrid avait finalisé les négociations pour recruter l’attaquant du RB Leipzig Yan Diomande pour 130 millions d’euros. Malgré les attentes autour de ce qui pourrait être l’un des transferts les plus retentissants du mercato estival, MacAnthony estime que Rio Ngumoha obtiendra à l’avenir de meilleurs résultats encore.

Succès internationaux et projets de Liverpool

Le talentueux ailier a également eu l’occasion de se distinguer sur la scène internationale. Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, lui a donné sa chance lors d’un match amical contre la Nouvelle-Zélande. Grâce à sa prestation convaincante en seconde période, Ngumoha a été élu homme du match et présenté par le célèbre commentateur Adrian Durham comme le meilleur ailier droit anglais.

En club, Liverpool cherche à combler le vide laissé par le départ de sa légende Mohamed Salah. Après le départ de Salah, les Reds ont recruté Victor Muñoz afin de renforcer leur ligne offensive. Malgré cela, Rio Ngumoha montre qu’il dispose de la meilleure opportunité pour s’imposer durablement dans le onze de départ.