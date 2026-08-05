Microsoft explique pourquoi Windows 11 conserve d’anciens éléments de design

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Microsoft explique pourquoi Windows 11 conserve d’anciens éléments de design

Dans l’univers des technologies modernes, chaque nouveau système d’exploitation cherche à proposer aux utilisateurs les dernières solutions d’interface et un design abouti. Pourtant, Windows 11, l’une des plateformes les plus populaires au monde, suscite régulièrement des critiques, car il conserve également des éléments conçus à la fin du siècle dernier et il y a vingt ans. Dans une interview accordée à Windows Central, Markus Ash, vice-président de Microsoft chargé du design et de la recherche, a expliqué en détail les véritables raisons de cette situation. Ixbt.com rapporte ce qui suit.

Aujourd’hui encore, des sections importantes de Windows 11, comme le Panneau de configuration ou l’Éditeur du Registre, restent très anciennes en matière d’architecture et d’apparence. Les utilisateurs et les experts critiquent souvent cette interface devenue incohérente. Cependant, selon le représentant de l’entreprise, le problème ne concerne pas seulement le design visuel ou l’esthétique, mais aussi des facteurs techniques fondamentaux.

Compatibilité technique et priorité à la sécurité

Selon Markus Ash, la principale raison pour laquelle ces anciens éléments sont conservés réside dans la stabilité du système et la compatibilité entre les applications. Si Microsoft remplaçait en une seule journée toutes les anciennes interfaces par des versions modernes, cela pourrait entraîner de graves dysfonctionnements pour des millions de clients professionnels et d’anciens logiciels.

En particulier, différents pilotes et équipements spécialisés reposent sur des fonctionnalités obsolètes, ce qui oblige l’entreprise à agir avec une grande prudence. Supprimer les anciens mécanismes avant que la nouvelle section des paramètres ne couvre entièrement toutes les fonctions nécessaires pourrait perturber le fonctionnement du système.

Le plan des changements à venir

Malgré cela, Microsoft ne prévoit pas d’abandonner complètement les anciens éléments, mais met en œuvre cette transition progressivement. Une fois les fonctionnalités nécessaires entièrement transférées vers la section moderne des paramètres et lorsque les anciennes fonctions ne seront plus indispensables, l’entreprise les réduira progressivement.

En conclusion, Microsoft donne la priorité à la continuité des flux de travail de ses utilisateurs. Même si la diversité des éléments de design du système est souvent critiquée, l’entreprise considère cette situation comme une étape nécessaire pour préserver le principal avantage du système d’exploitation : sa compatibilité flexible avec les outils anciens.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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