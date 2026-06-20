Ruben Dias : « Après le but rapide, nous nous sommes relâchés et avons perdu l'ordre »

Le défenseur central de Manchester City et de l'équipe nationale du Portugal, après le match nul surprise (1:1) contre la RD Congo lors de la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, Ruben Dias s'est exprimé sur les raisons de cet échec. Les propos du joueur ont été publiés par le célèbre journal A Bola .

La citation amère de Ruben Dias

Le leader de la défense portugaise a décrit l'évolution de la dynamique du match et l'état psychologique de l'équipe comme suit :

« De nombreux analystes ont exprimé leur avis à ce sujet, les gens ont eu le temps d'analyser le match en détail. Nous avons marqué rapidement et avons bien commencé le match — nous ressentions l'énergie à ce moment-là, mais ensuite nous nous sommes relâchés et avons perdu l'ordre. » « C'est pourquoi nous n'avons pas pu maintenir nos actions efficaces et n'avons pas réussi à instaurer la peur nécessaire chez l'adversaire. Le match s'est poursuivi dans une dynamique étrange. En conséquence, la discipline collective a disparu — et nous en sommes conscients. Pour l'avenir, je ne vois que des moments positifs. »

Qu'est-ce qui a causé la perte de points du Portugal ?

D'après les déclarations de Dias, on peut identifier trois facteurs principaux à l'échec des Portugais lors de la première journée :

Excès de confiance : Après le but rapide, l'équipe a pensé que l'issue du match était scellée et a relâché sa vigilance psychologique.

Perte de discipline : En raison de la « dynamique étrange » du match, le football ordonné et systématique propre au Portugal a disparu, et la discipline collective s'est effondrée.

Avantage psychologique donné à l'adversaire : Comme le Portugal n'a pas réussi à maintenir sa dominance sur le terrain, les représentants africains ont commencé à jouer sans crainte et ont réussi à rétablir l'équilibre.

Le prochain adversaire — l'Ouzbékistan !

Après la perte surprise de points lors de la première journée, il ne reste plus que peu d'opportunités pour l'équipe nationale du Portugal de corriger ses erreurs et de redresser la barre pour les play-offs. L'un des adversaires les plus inattendus et féroces du groupe S les attend :

Match : Portugal — Ouzbékistan (Coupe du Monde 2026, 2ème journée)

Date : Mardi 23 juin

Sachant que l'équipe nationale d'Ouzbékistan, menée par Abbosbek Fayzullaev, entrera sur le terrain avec toute sa force après sa défaite contre la Colombie, Ruben Dias et ses coéquipiers attendent un véritable « combat » le 23 juin. Suivez la journée la plus chaude du Mondial avec nous !