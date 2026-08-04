Le Texas suspend la construction de nouveaux centres de données

L’État américain du Texas pourrait cesser d’être l’une des régions les plus attractives pour construire des centres de données, car les autorités locales ont pris des mesures strictes pour protéger le réseau énergétique. Selon ixbt.com, le gouverneur Greg Abbott a annoncé que tous les nouveaux projets de centres de données seraient soumis à un examen rigoureux par la Commission des services publics du Texas (PUCT) et l’opérateur du réseau électrique de l’État (ERCOT). Techcrunch.com rapporte .

Des tensions extrêmes sur le réseau électrique

Ces dernières années, les entreprises technologiques et les développeurs recherchent activement des régions adaptées à l’implantation de centres de données aux États-Unis. Grâce à une réglementation souple et à des réserves d’énergie suffisantes, le Texas était devenu un pôle pour les centres géants, se classant deuxième derrière la Virginie. Parallèlement, des entreprises majeures comme Google et Microsoft se tournent vers cette région pour exploiter les ressources du gaz naturel ainsi que les capacités éoliennes et solaires.

Cependant, les files d’attente pour le raccordement au réseau ont atteint des niveaux sans précédent. En janvier de cette année, la capacité des projets en attente de raccordement au réseau d’ERCOT s’élevait à 233 gigawatts, mais elle a plus que doublé en moins de six mois. ERCOT suit désormais des demandes de nouveaux raccordements totalisant 474 gigawatts, dont près de 90 % concernent précisément des centres de données.

Audit et exigences

Selon les experts, la plupart de ces projets ne sont pour l’instant que des propositions sur le papier. Malgré cela, même si seule une petite partie se concrétise, elle pourrait gravement déstabiliser le réseau électrique texan. Les files d’attente actuelles de raccordement d’ERCOT représentent plus de cinq fois la demande totale maximale d’électricité de l’opérateur.

Les centres de données et les installations de minage de cryptomonnaies contribuent à la hausse des prix de l’électricité dans l’État. Le gouverneur Greg Abbott a pris des mesures drastiques pour empêcher cette tendance négative de s’aggraver. Auparavant, les entreprises étaient invitées à fournir volontairement des informations, mais la plupart n’avaient pas répondu à cette demande. Désormais, un audit obligatoire est instauré.

Selon les nouvelles règles, la PUCT et ERCOT doivent recueillir les informations suivantes :

Les besoins en électricité des projets à l’intérieur et à l’extérieur des sites

Le volume d’utilisation des ressources en eau

Les mesures de réduction du bruit

Les systèmes de gestion de l’éclairage

Les détails concernant l’utilisation d’avantages fiscaux et les droits de propriété

Historiquement, le Texas se distinguait des autres États par son environnement commercial libéral. Toutefois, alors que la sécurité énergétique devient prioritaire, les résultats des audits devraient déterminer l’avenir de l’État en tant que pôle technologique.