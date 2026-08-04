Des cybercriminels volent plus de 130 millions de dollars en cryptomonnaies grâce à une faille de portefeuilles hors ligne

Selon des experts et des entreprises spécialisées dans la sécurité de la blockchain, d’importantes quantités de cryptomonnaies sont récemment dérobées depuis l’un des portefeuilles matériels hors ligne considérés comme les plus sûrs. Des pirates ayant exploité une faille de sécurité présente dans les appareils Coldcard fabriqués par Coinkite ont réussi à s’emparer d’actifs numériques d’une valeur d’au moins 130 millions de dollars. Cet incident a provoqué un vif émoi dans le monde de la cybersécurité, car les portefeuilles hors ligne sont reconnus depuis longtemps comme le moyen le plus fiable de stocker des cryptoactifs. TechCrunch.com rapporte cette information.

Selon la société d’analyse Galaxy Research, plusieurs groupes de cybercriminels indépendants pourraient être à l’origine de ce braquage numérique, et leur identité n’a pas encore été établie. Tom Robinson, cofondateur de la société de traçage des cryptomonnaies Elliptic, a confirmé au magazine TechCrunch que le montant total des fonds volés s’élevait à environ 130 millions de dollars. D’après TRM Labs, plus de 200 attaques de piratage ont été menées contre des entreprises de cryptomonnaies depuis le début de cette année, pour des pertes totales dépassant 950 millions de dollars.

Où le principal système de protection des portefeuilles hors ligne a-t-il échoué ?

Le principal avantage des portefeuilles matériels comme Coldcard est qu’ils fonctionnent sans être connectés à Internet. Les détenteurs de Bitcoin stockent leurs clés privées ou leurs phrases de récupération à l’écart de tout réseau. Cette méthode est appelée stockage « à froid » et offre une meilleure sécurité que les portefeuilles « chauds » des comptes en ligne classiques ou des plateformes d’échange. Même si les pièces restent à leur place sur le réseau blockchain principal, leur accès ne devait être possible qu’au moyen du mot de passe secret conservé sur cet appareil hors ligne.

Cependant, des chercheurs en sécurité de Block ont découvert que des pirates étaient parvenus à exploiter une faille dans le processus de création des phrases de récupération des portefeuilles Coldcard. Il s’est avéré que ces clés n’étaient pas suffisamment aléatoires et pouvaient être devinées à l’avance. Après avoir identifié les règles de génération des codes, les cybercriminels ont facilement calculé les mots secrets des victimes par brute-force (sélection mathématique). Selon les experts, au lieu de forcer le coffre-fort, les pirates ont trouvé un moyen d’en fabriquer la clé à grande échelle.

L’un des utilisateurs victimes, Jonathan Goodman, a écrit sur sa page du réseau social X qu’il avait perdu 1,6 million de dollars et qu’il avait scrupuleusement respecté toutes les règles de sécurité. Il a précisé n’avoir communiqué ses mots secrets à personne, que ses appareils n’avaient jamais été connectés à Internet et que toutes les données étaient conservées dans des coffres-forts. Selon lui, ces précautions n’ont servi à rien, car un code vulnérable d’une seule ligne, introduit dans le logiciel de l’appareil en 2021, a mis tout le système en danger.