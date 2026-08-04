Walmart finalise l’acquisition de Vibe.co

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Walmart finalise l’acquisition de Vibe.co

Le géant américain de la distribution Walmart a franchi une étape importante pour développer davantage ses capacités publicitaires. Selon ixbt.com, l’entreprise a officiellement annoncé avoir finalisé avec succès l’acquisition de Vibe.co, une plateforme publicitaire de télévision en streaming en libre-service. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

L’accord avait été annoncé pour la première fois en juin de cette année. Vibe.co est désormais entièrement intégrée à Walmart Connect, le réseau publicitaire de télévision connectée du géant de la distribution. Selon une information publiée précédemment par The Wall Street Journal, Walmart a consacré 1,4 milliard de dollars à cette acquisition.

Publicité et opportunités dans le streaming

La principale particularité de la plateforme Vibe.co est de permettre aux petites et moyennes entreprises de lancer elles-mêmes des campagnes de télévision en streaming via différents éditeurs. En intégrant cette technologie à Walmart Connect, le distributeur étend considérablement son activité publicitaire et se dote de nouveaux moyens d’atteindre les consommateurs.

Ryan Mayward, directeur général et vice-président senior de Walmart Connect, souligne que Vibe.co a créé une plateforme idéale pour rendre la publicité TV en streaming simple et accessible aux entreprises de toutes tailles. Les deux parties prévoient de s’appuyer sur cette base pour offrir aux annonceurs des moyens plus pratiques d’entrer en contact avec leurs clients.

Historique des initiatives stratégiques

Cet accord n’est pas la seule acquisition majeure réalisée par Walmart ces dernières années. En 2024, l’entreprise avait acheté le fabricant de téléviseurs Vizio pour 2,3 milliards de dollars afin de renforcer son activité publicitaire. Ces initiatives successives montrent à quel point Walmart mise sur les solutions technologiques dans la course au marché numérique et à l’attention des consommateurs.

Cette nouvelle acquisition devrait renforcer le lien entre le parcours d’achat des consommateurs et les contenus en streaming, tout en facilitant la mesure de l’efficacité des campagnes publicitaires.

WalmartVibe.coVizioWalmart ConnectPublicité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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