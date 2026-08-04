Des clubs anglais s’intéressent à Fofana, le milieu de Milan

·3·Sport
Des clubs anglais s’intéressent à Fofana, le milieu de Milan

Le milieu de terrain français de l’AC Milan est au centre de l’attention sur le marché des transferts. Selon GOAL.com, deux clubs de Premier League s’intéressent à ses services et son avenir pourrait être décidé dans les prochains jours. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

La direction des « rossoneri » est prête à mettre Fofana sur le marché afin de réduire la concurrence au milieu de terrain. Le club réclame environ 20 millions d’euros pour les droits de transfert de l’ancien joueur de Monaco, une décision également approuvée par l’agent du footballeur.

L’intérêt des clubs anglais

Actuellement, deux clubs de Premier League — Crystal Palace et Everton — ont formulé des demandes préliminaires concernant le transfert du milieu de terrain. Les clubs anglais souhaitent recruter ce joueur expérimenté afin de renforcer leur effectif.

Malgré cela, le footballeur français a une position bien définie. Selon la source, Fofana ne souhaite pas quitter le club et reste déterminé à rester à Milan pour se battre pour sa place.

Gagner la confiance de l’entraîneur

Lors des prochaines rencontres importantes, notamment face à l’Inter, le joueur tentera de gagner la confiance de l’entraîneur principal Amorim. Il veut convaincre le technicien et la direction du club, avant la prochaine saison, qu’il est un joueur indispensable.

Les échéances de cette saison sont très importantes pour Milan, et le staff technique prévoit de tirer le meilleur parti de chaque joueur. L’avenir de Fofana dépendra de ses performances sur le terrain et des négociations menées dans les derniers jours du mercato.

MilanFofanaTransfertsPremier LeagueFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Enzo Maresca cherche la pièce manquante de Manchester CityEnzo Maresca cherche la pièce manquante de Manchester CityAujourd'hui, 19:57Jon Obi Mikel réagit aux rumeurs d’un transfert de Vinícius Júnior à ArsenalJon Obi Mikel réagit aux rumeurs d’un transfert de Vinícius Júnior à ArsenalAujourd'hui, 19:57Kevin De Bruyne pourrait poursuivre sa carrière aux États-UnisKevin De Bruyne pourrait poursuivre sa carrière aux États-UnisAujourd'hui, 18:38Liverpool ne rappellera pas Jarell Quansah malgré ses problèmes défensifsLiverpool ne rappellera pas Jarell Quansah malgré ses problèmes défensifsAujourd'hui, 18:13Tottenham doit choisir son nouveau capitaine : Cristian Romero pourrait partirTottenham doit choisir son nouveau capitaine : Cristian Romero pourrait partirAujourd'hui, 17:59Mark-Andre ter Stegen évoque son départ de Barcelone et sa nouvelle étape à AmsterdamMark-Andre ter Stegen évoque son départ de Barcelone et sa nouvelle étape à AmsterdamAujourd'hui, 17:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché