Des clubs anglais s’intéressent à Fofana, le milieu de Milan

Le milieu de terrain français de l’AC Milan est au centre de l’attention sur le marché des transferts. Selon GOAL.com, deux clubs de Premier League s’intéressent à ses services et son avenir pourrait être décidé dans les prochains jours. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

La direction des « rossoneri » est prête à mettre Fofana sur le marché afin de réduire la concurrence au milieu de terrain. Le club réclame environ 20 millions d’euros pour les droits de transfert de l’ancien joueur de Monaco, une décision également approuvée par l’agent du footballeur.

L’intérêt des clubs anglais

Actuellement, deux clubs de Premier League — Crystal Palace et Everton — ont formulé des demandes préliminaires concernant le transfert du milieu de terrain. Les clubs anglais souhaitent recruter ce joueur expérimenté afin de renforcer leur effectif.

Malgré cela, le footballeur français a une position bien définie. Selon la source, Fofana ne souhaite pas quitter le club et reste déterminé à rester à Milan pour se battre pour sa place.

Gagner la confiance de l’entraîneur

Lors des prochaines rencontres importantes, notamment face à l’Inter, le joueur tentera de gagner la confiance de l’entraîneur principal Amorim. Il veut convaincre le technicien et la direction du club, avant la prochaine saison, qu’il est un joueur indispensable.

Les échéances de cette saison sont très importantes pour Milan, et le staff technique prévoit de tirer le meilleur parti de chaque joueur. L’avenir de Fofana dépendra de ses performances sur le terrain et des négociations menées dans les derniers jours du mercato.