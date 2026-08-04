Nottingham Forest entre dans la course pour Tijjani Reijnders

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Nottingham Forest entre dans la course pour Tijjani Reijnders

Alors que le mercato estival touche à sa fin, Nottingham Forest, club de Premier League, est devenu un sérieux prétendant au recrutement du milieu de Manchester City Tijjani Reijnders. L’entraîneur de l’équipe a besoin de ce joueur expérimenté pour élargir ses options au milieu de terrain, mais le marché des transferts entre dans sa phase la plus intense et la concurrence est très forte. Goal.com rapporte cette information.

Selon les informations publiées par Fabrizio Romano, Nottingham Forest s’intéresse au transfert du milieu de terrain néerlandais de 28 ans. La direction du club souhaite bâtir, sous la direction d’Oliver Glasner, un effectif techniquement solide capable de lutter pour les premières places de la Premier League. Doté d’une grande capacité à faire progresser le ballon et à contrôler le rythme du jeu, Tijjani Reijnders répond parfaitement à ces exigences.

La concurrence en Angleterre et les autres prétendants

Il convient de souligner que la course à Tijjani Reijnders ne se limite pas à un seul club. Au début du mercato, Newcastle United avait également manifesté un vif intérêt pour le joueur. Toutefois, après les premiers renseignements pris en juin, les Magpies n’ont pas concrétisé leur démarche, ouvrant ainsi une opportunité favorable à Nottingham Forest.

Malgré cela, les conditions financières exigées pour arracher le joueur aux champions en titre restent un obstacle majeur. Une forte concurrence existe également en dehors de l’Angleterre, plusieurs grands clubs européens surveillant attentivement la situation du milieu néerlandais.

Les grands clubs européens sur les rangs

La Juventus représente également une menace sérieuse dans la course à Tijjani Reijnders. Le grand club de Serie A est en pleine reconstruction et considère qu’un milieu de terrain central est indispensable au système tactique de Luciano Spalletti. Même si le club turinois s’est montré actif sur le marché en recrutant des joueurs comme Randal Kolo Muani et Karim Alajbegovic, le renforcement du milieu reste sa priorité.

Le champion de Turquie, Galatasaray, tente également de renforcer sa position dans cette course au transfert. Le club stambouliote considère Tijjani Reijnders comme le candidat idéal pour remplacer Gabriel Sara si celui-ci venait à quitter l’équipe. Le fait que Galatasaray se soit dit prêt à satisfaire pleinement les exigences salariales du joueur montre le sérieux de ses intentions.

Tijjani ReijndersNottingham ForestManchester CityJuventusGalatasaray
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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