Spotify étend son outil de création de remixes de morceaux avec l’IA

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Spotify étend son outil de création de remixes de morceaux avec l’IA

Une nouvelle étape s’ouvre sur le marché des services de streaming : selon ixbt.com, Spotify a annoncé lors de la réunion consacrée à ses résultats du deuxième trimestre qu’il se préparait à présenter un produit permettant aux utilisateurs de créer, grâce à l’intelligence artificielle, des remixes et des reprises à partir de la musique de leurs artistes préférés. Ce nouveau projet vise à offrir aux passionnés de musique une liberté créative inédite, tout en mettant en place des mécanismes légaux respectant pleinement les droits d’auteur. C’est ce que rapporte Techcrunch.com a annoncé.

Dans le cadre de cette initiative, l’entreprise a annoncé avoir signé un accord avec Merlin, partenaire de licence des labels indépendants et des distributeurs, ainsi qu’avec Universal Music Group (UMG). Grâce à cet accord, les œuvres créatives d’artistes ayant accepté de participer et affiliés aux plus de 30 000 labels du réseau Merlin pourront être intégrées à ce produit d’intelligence artificielle. Cela élargira considérablement le catalogue auquel les utilisateurs pourront accéder à l’avenir.

Une nouvelle approche légale pour la musique générée par l’IA

Ces derniers temps, les plateformes de streaming sont confrontées au problème d’un afflux de fausses chansons entièrement créées par l’intelligence artificielle. Selon le service Deezer, par exemple, plus de la moitié des morceaux mis en ligne chaque jour sont générés par l’IA, contre 10 % au début de l’année. La direction de Spotify souligne toutefois que son approche est totalement différente et que l’accent est mis « sur les vrais artistes, pas sur les faux ».

Selon le co-PDG de Spotify, Gustav Söderströim, le produit développé par l’entreprise reposera sur le consentement des artistes existants. « Nous voulons que les artistes aient intérêt à ajouter leurs œuvres à ce catalogue et que les utilisateurs puissent s’amuser à créer des reprises et des remixes à partir de leur art », a déclaré l’autre co-PDG, Alex Norström. Le projet prévoit également d’attribuer le crédit aux auteurs en temps voulu, d’obtenir leur consentement et, surtout, de garantir une rémunération équitable pour ce processus.

Projets futurs et monétisation

Quelques détails ont également été révélés concernant les aspects techniques du projet et son calendrier de lancement. Dans un premier temps, une version expérimentale de ce produit de fan remixes et de reprises devrait être proposée à un groupe limité d’utilisateurs. Il ne serait pas nécessaire de disposer de l’intégralité du catalogue musical, et l’outil devrait ensuite être lancé comme un service supplémentaire payant, créant une source de revenus additionnelle pour les artistes.

Le géant du streaming affirme que cette approche est unique sur le marché et parfaitement légale. Gustav Söderström, qui a souligné que la musique générative classique continuera de se développer, a précisé que ce produit spécial était nécessaire pour permettre aux artistes existants d’utiliser la vague de l’IA de manière sûre et avantageuse.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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