Leeds United souhaite recruter l'ancienne star de l'équipe d'Allemagne Julian Brandt

Le club anglais Leeds United prévoit de renforcer considérablement son effectif lors du prochain mercato estival. L'équipe s'est intéressée à l'expérimenté milieu de terrain Julian Brandt, ancien membre de l'équipe nationale d'Allemagne. Le joueur, dont le contrat avec le Borussia Dortmund est arrivé à son terme, est actuellement agent libre, ce qui rendrait ce transfert financièrement très avantageux pour Leeds. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon Goal.com, Brandt, âgé de 30 ans, a réalisé des performances stables pendant sept saisons au Borussia Dortmund. Il avait été acheté au Bayer Leverkusen en 2019 pour 25 millions d'euros. Désormais, il a l'opportunité de poursuivre sa carrière en Premier League anglaise. Après une saison décevante, Leeds United ambitionne de compléter son effectif avec des joueurs d'expérience.

Grande expérience et polyvalence

Julian Brandt est un joueur jouissant d'une grande réputation dans le football européen. Il a disputé plus de 380 matchs en Bundesliga allemande et plus de 80 matchs en Ligue des champions. Ses statistiques avec Dortmund sont également impressionnantes : auteur de 57 buts et 70 passes décisives en 307 matchs. De tels chiffres seraient sans aucun doute un facteur clé pour accroître le potentiel offensif de Leeds.

L'un des principaux atouts du joueur est sa polyvalence. Brandt peut évoluer non seulement comme milieu offensif, mais aussi efficacement dans l'axe ou sur les ailes. Cette caractéristique offre des options tactiques étendues au staff technique. La direction de Leeds a ciblé le footballeur allemand précisément pour ces qualités.

Concurrence et autres candidats

Cependant, Leeds United n'est pas seul dans la course pour Julian Brandt. Selon les informations, au moins un club participant à la Ligue des champions aurait manifesté son intérêt. Son statut d'agent libre accroît son attractivité sur le marché des transferts, car les clubs n'auraient qu'à s'accorder sur le salaire sans payer d'indemnité de transfert.

Leeds United ne souhaite pas se limiter à Brandt. Les recruteurs du club suivent également de jeunes talents comme Shea Charles, membre de l'équipe nationale d'Irlande du Nord. Avant la nouvelle saison, l'équipe vise un équilibre entre joueurs expérimentés et prometteurs. L'arrivée de Brandt témoignerait des hautes ambitions du club.