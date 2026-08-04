Jon Obi Mikel réagit aux rumeurs d’un transfert de Vinícius Júnior à Arsenal

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Jon Obi Mikel réagit aux rumeurs d’un transfert de Vinícius Júnior à Arsenal

L’ancien milieu de terrain de Chelsea, Jon Obi Mikel, a vivement réagi aux rumeurs concernant un éventuel transfert de la star du Real Madrid Vinícius Júnior à Arsenal. Selon lui, le Brésilien utilise simplement ces informations comme un levier dans les négociations visant à obtenir un nouveau contrat plus lucratif avec le Real Madrid. en fait état .

Selon les informations publiées par Goal.com, l’ancien international nigérian a évoqué l’avenir de Vinícius Júnior dans son podcast The Obi One. Il est convaincu que l’attaquant brésilien est loin d’envisager un départ vers la Premier League, et notamment vers l’Emirates Stadium.

Arsenal, grand favori du championnat d’Angleterre

Au cours de l’entretien, Jon Obi Mikel a également évalué la concurrence actuelle en Premier League. Selon lui, Arsenal reste l’équipe la plus stable et la plus sereine parmi les traditionnels « Big Six » à l’approche de la nouvelle saison.

Après avoir remporté le titre la saison dernière, au terme d’une attente de 22 ans, et devancé Manchester City de sept points, les Londoniens devront cette fois défendre leur couronne face à leurs concurrents. D’après l’ancien joueur, l’équipe dirigée par Mikel Arteta possède actuellement un avantage sur les autres clubs, car elle construit son style de jeu depuis de nombreuses années.

L’approche tactique de Mikel Arteta au centre des débats

Malgré son succès en championnat national la saison dernière, Mikel Arteta avait été critiqué après la défaite contre le PSG en Ligue des champions. Jon Obi Mikel suit désormais avec intérêt les changements tactiques que l’entraîneur espagnol pourrait opérer alors que la pression liée au titre s’est quelque peu atténuée.

Selon l’ancien milieu de terrain, l’équipe n’a pas toujours proposé un football spectaculaire pour gagner la saison dernière, mais elle a finalement atteint son objectif. Désormais, supporters et spécialistes attendent d’Arsenal un style de jeu plus abouti et plus complet dans sa quête de conservation du titre.

Vinícius JúniorArsenalJon Obi MikelReal MadridPremier League
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Jahongir Tursunov
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