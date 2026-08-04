Kevin De Bruyne pourrait poursuivre sa carrière aux États-Unis

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Kevin De Bruyne pourrait poursuivre sa carrière aux États-Unis

Après n’avoir disputé qu’une seule saison sous les couleurs du Napoli, le milieu expérimenté Kevin De Bruyne pourrait poursuivre sa carrière en Amérique du Nord. Selon Fichajes, le footballeur belge de 35 ans envisage sérieusement de quitter le club italien lors du prochain mercato estival. Des représentants de la Major League Soccer américaine s’intéressent à son profil. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Bien que le contrat signé par le joueur avec le club napolitain court jusqu’au 30 juin 2027, les deux parties seraient prêtes à se séparer à l’amiable cet été. La direction du club italien ne s’oppose pas au départ du milieu, qui figure parmi les joueurs les mieux payés de l’effectif, ce qui permettrait au Napoli de réduire sa masse salariale.

La lutte des clubs américains et la position de l’Inter Miami

Ces derniers mois, de nombreuses informations de presse ont évoqué un possible transfert de Kevin De Bruyne à l’Inter Miami, où évolue Lionel Messi. Toutefois, selon GOAL.com, le club de Floride ne participe pas à la course pour le joueur. Sa direction n’a pas négocié avec les représentants du Belge et n’a pas l’intention d’entamer prochainement des discussions pour son transfert.

Malgré tout, la possibilité d’un départ vers le championnat américain n’est pas écartée. Chicago Fire et San Diego FC se montrent actuellement actifs pour recruter le meneur de jeu expérimenté. Chicago Fire avait notamment tenté de l’attirer dès la fin de son aventure en Angleterre, mais le milieu avait finalement choisi l’Italie.

Une saison difficile à Naples et les projets pour l’avenir

Pour rappel, Kevin De Bruyne a rejoint le Napoli à l’été 2025 en tant qu’agent libre, après avoir achevé une décennie exceptionnelle à Manchester City. Avant son arrivée en Italie, il avait déjà étudié des options en MLS, mais avait finalement signé un contrat de deux ans avec le club napolitain.

Cependant, sa première saison en Italie ne s’est pas déroulée comme il l’espérait. Des blessures musculaires ont fortement limité son temps de jeu. Bien qu’il n’ait été titularisé que 13 fois sur 18 rencontres de Serie A, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives.

La décision finale de Kevin De Bruyne dépendra désormais des conditions financières et du sérieux du projet sportif qui lui sera proposé. De son côté, le Napoli est prêt à envisager le départ du vétéran si une offre satisfaisante arrive pour son transfert.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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