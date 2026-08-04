Les composants PC deviennent plus chers : les cartes mères sont les prochaines

La hausse des prix des composants pour ordinateurs personnels se poursuit sur le marché mondial. Alors que la mémoire vive et les cartes graphiques NVIDIA et AMD ont déjà augmenté, les cartes mères devraient bientôt connaître le même sort. Selon Board Channels Forums, les grandes marques technologiques mondiales Asus, Gigabyte et MSI pourraient être contraintes d’augmenter le prix de leurs produits. Ixbt.com rapporte cette information.

Selon les experts, la principale raison de cette hausse serait l’augmentation brutale du coût des circuits imprimés. Cette pièce constitue l’élément central le plus important de toute carte mère, et des sources du secteur estiment que son prix pourrait augmenter d’au moins 50 % au cours de 2026. Cela entraîne une forte hausse des coûts pour les fabricants.

Les principales raisons de la hausse des prix

Les facteurs qui mettent les fabricants sous pression ne se limitent pas aux circuits imprimés. Sur le marché des matières premières, le cuivre, les condensateurs, les composants d’alimentation et diverses puces de contrôle ont également connu une hausse importante. L’augmentation du prix de ces composants contribue à accroître le coût de revient des produits finis et à faire évoluer les prix pour les consommateurs finaux.

La situation est encore compliquée par la faible demande des utilisateurs qui assemblent eux-mêmes leur ordinateur. Aujourd’hui, les volumes de livraison des cartes mères diminuent progressivement. Les entreprises sont donc contraintes de répartir les coûts de recherche, de production et de logistique sur un nombre réduit d’appareils.

Situation générale et perspectives du marché

Dans un contexte de baisse des ventes et de hausse des coûts, la rentabilité des fabricants diminue sensiblement. D’après Board Channels Forums, Asus, Gigabyte et MSI ne parviennent pour l’instant pas à compenser entièrement les dépenses supplémentaires en augmentant le prix de leurs produits.

Pour cette raison, à partir du troisième trimestre de cette année, ces marques pourraient revoir à la hausse leurs prix de gros destinés aux distributeurs. Il avait déjà été rapporté que les cartes graphiques NVIDIA et AMD avaient également connu une hausse importante, ce qui entraîne une évolution de la politique tarifaire sur l’ensemble du marché du matériel informatique.