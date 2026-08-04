Elon Musk parle beaucoup d’intelligence artificielle dans les rapports trimestriels de Tesla

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Elon Musk parle beaucoup d’intelligence artificielle dans les rapports trimestriels de Tesla

Bien que Tesla ait livré près d’un demi-million de véhicules au dernier trimestre et réalisé 70 % de son chiffre d’affaires grâce aux ventes automobiles, son dirigeant Elon Musk tente désormais de présenter l’entreprise davantage comme une société d’intelligence artificielle et de robotique que comme un constructeur automobile. Selon une analyse conjointe de TechCrunch et du cabinet de recherche financière Hudson Labs, les sujets auxquels les dirigeants de Tesla consacrent leur attention lors des conférences téléphoniques trimestrielles sur les résultats ont fortement évolué ces dernières années. Fondée sur les données de S&P Market Intelligence, cette analyse montre qu’Elon Musk consacre l’essentiel de son temps aux technologies du futur. C’est ce que rapporte TechCrunch.com qui l’indique.

À l’aide de Co-Analyst, un outil d’intelligence artificielle spécialement conçu pour la recherche financière, les transcriptions de tous les appels consacrés aux résultats depuis 2019 ont été analysées par thèmes. Selon les données obtenues, Elon Musk parle désormais d’intelligence artificielle, de robotaxis et de logiciels de conduite entièrement autonome dans près de 50 % de ses interventions. À titre de comparaison, en 2022, il ne consacrait que 15 à 20 % de son temps à ces initiatives.

Autonomie et valorisation boursière

Au cours de cette période, Elon Musk a souligné à plusieurs reprises que les technologies autonomes justifiaient la forte valorisation boursière de l’entreprise. Lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2024, il avait déclaré : « Si vous évaluez Tesla comme une simple entreprise automobile, c’est une approche fondamentalement erronée. Si quelqu’un ne croit pas que Tesla réussira dans l’autonomie, il ne devrait pas investir dans l’entreprise. » Cette approche est devenue l’axe central de la stratégie de l’entreprise.

Parallèlement, la robotique est devenue un autre domaine ayant connu une forte croissance au cours des trois dernières années. Tesla avait annoncé pour la première fois en 2021 travailler sur son robot humanoïde Optimus. Au cours de l’année suivante, Elon Musk n’avait consacré que 2 % ou moins de son temps à ce projet. Cependant, au cours de l’année écoulée, il a commencé à consacrer au moins 10 % de ses interventions à Optimus.

L’activité traditionnelle reléguée au second plan

L’intérêt pour le projet Optimus a encore augmenté lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2025, accaparant près d’un tiers de l’attention d’Elon Musk. Fait intéressant, alors qu’Elon Musk évoque de plus en plus fréquemment des idées futuristes, l’activité automobile principale de Tesla a cessé de croître. Par conséquent, lors des réunions trimestrielles, il consacre moins d’un tiers de son temps aux véhicules et à la production.

Lors de la même conférence consacrée aux résultats du troisième trimestre de l’année précédente, il a été constaté qu’Elon Musk avait consacré moins de 20 % de son temps aux questions liées à l’activité automobile. Même si les résultats financiers reposent toujours sur les ventes traditionnelles, les chiffres montrent clairement que les priorités et l’attention du dirigeant de l’entreprise se sont entièrement déplacées vers un autre domaine : l’intelligence artificielle et la robotique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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