Enzo Maresca cherche la pièce manquante de Manchester City

Après une décennie de règne historique de Pep Guardiola, Enzo Maresca, nommé entraîneur principal de Manchester City, a souligné que le club n’avait pas besoin de changements majeurs, mais qu’il était important d’ajouter de l’expérience à l’effectif. Héritant d’une machine parfaitement huilée ayant remporté tous les trophées possibles sous Guardiola, le technicien de 46 ans travaille activement sur le marché des transferts afin de maintenir l’équipe au plus haut niveau. Comme le rapporte Goal.com .

Selon le Daily Mail, les départs de joueurs expérimentés comme Bernardo Silva, John Stones et Nathan Aké ont contraint l’entraîneur à prendre des mesures importantes. Malgré cela, le technicien italien comprend parfaitement qu’une refonte radicale de l’effectif n’est pas nécessaire, mais que des joueurs expérimentés capables de remplacer les cadres partis sont indispensables. Enzo Maresca a déclaré à ce sujet : « Heureusement, c’est une équipe qui n’a pas besoin de beaucoup de changements. En même temps, comme nous le savons tous, le club a perdu des joueurs expérimentés et importants comme Bernardo, John et Nathan ».

Recrutements pour l’avenir et jeunes talents

En pensant à l’avenir, la direction de Manchester City travaille également à attirer de jeunes joueurs. Le club est notamment proche de recruter le jeune talent de Lille Ayoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans, qui devrait briller avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2026, est appelé à compléter le transfert d’Elliot Anderson, estimé à 116 millions de livres sterling.

Même si les jeunes talents constituent les fondations de l’avenir, Maresca recherche activement des professionnels expérimentés capables de remplacer les vétérans partis. Manchester City suit attentivement des ailiers et des latéraux droits. Les noms du défenseur de Chelsea Malo Gusto et de l’ailier Pedro Neto sont notamment étroitement associés au club.

Négociations sur le marché des transferts et changements dans l’effectif

Le maintien d’un équilibre entre les joueurs expérimentés de l’effectif est plus important que jamais, surtout alors que le Real Madrid cherche à recruter Rodri. Le directeur sportif du club, Hugo Viana, s’est spécialement rendu en Corée du Sud pour mener ces négociations pendant la tournée de pré-saison.

Hugo Viana coordonne plusieurs opérations de transfert en parallèle. Cela inclut le transfert de Savinho, qui intéresse Tottenham, ainsi que l’arrivée attendue du gardien de Marseille, Gerónimo Rulli. Maresca a pour sa part confirmé qu’il échangeait constamment avec les recruteurs et la direction afin de trouver les bons candidats et de compléter son puzzle tactique.

« Hugo est ici, le directeur général Ferran Soriano est également présent, et nous discutons chaque jour de ce que nous devons faire », a ajouté Maresca. « Bien sûr, nous avons du travail à accomplir. Nous sommes en contact quotidien. Tant que la fenêtre des transferts est ouverte, tout peut arriver ».