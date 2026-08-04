Kreios Space présente son premier satellite à propulsion atmosphérique en orbite terrestre très basse

La start-up espagnole Kreios Space franchit une étape importante dans le domaine des technologies spatiales et s’apprête à tester le premier satellite équipé d’un moteur électrique atmosphérique destiné à fonctionner en orbite très basse. Selon ixbt.com, cet appareil innovant devrait être lancé dans l’espace en 2027. Il pourrait transformer l’étude de l’environnement et la capture d’images haute résolution. Ixbt.com rapporte cette information.

L’objectif principal du projet est de tester un moteur électrique aéro-réactif appelé ABEP. Cette technologie permet aux engins spatiaux de fonctionner sur une orbite terrestre très basse, à environ 200 kilomètres d’altitude. L’appareil collecte alors les gaz raréfiés des couches supérieures de l’atmosphère et les utilise comme propergol pour ses moteurs électriques.

Solutions techniques et détails du partenariat

Les satellites traditionnels perdent rapidement de l’altitude sur une orbite aussi basse en raison de la traînée atmosphérique. Leur durée de fonctionnement est limitée, ce qui nécessite d’importantes réserves de carburant ou augmente la masse de l’appareil. Le système ABEP développé par Kreios Space vise précisément à résoudre ce problème.

Le premier satellite, lancé à titre expérimental, sera construit sur la base de la plateforme de microsatellite NanoAvionics MP42 de Kongsberg NanoAvionics. Les spécialistes de NanoAvionics adapteront la plateforme aux exigences de la mission, installeront la charge utile nécessaire, effectueront les tests du système et prépareront entièrement l’appareil avant d’en transférer directement le contrôle aux experts de Kreios Space.

Recherches orbitales et perspectives d’avenir

Plusieurs tâches essentielles sont prévues au cours de la mission spatiale. Le satellite devra notamment vérifier en conditions réelles l’efficacité du moteur ABEP en orbite très basse, mesurer les paramètres environnementaux et capturer des images dans les bandes optique et proche infrarouge avec une résolution inférieure à un mètre.

L’intérêt pour ces orbites très basses augmente actuellement de manière significative. Cette tendance s’explique par la possibilité d’obtenir des images plus détaillées de la surface terrestre et de réduire la latence des communications. Toutefois, ce domaine exige encore des solutions d’ingénierie complexes. Outre Kreios Space, Viridian Space, les laboratoires de propulsion de l’Agence spatiale européenne et l’entreprise indienne Orbitt Space travaillent également activement sur ces technologies.