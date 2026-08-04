La Chine rivalise avec SpaceX : Long March 8A a lancé 23 satellites Internet

La Chine a réussi à placer en orbite un nouveau groupe de satellites Internet en orbite basse. Selon ixbt.com, cet événement aérospatial majeur a eu lieu le 4 août à 16 h 52, heure de Pékin, depuis le cosmodrome commercial de l’île de Hainan. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Pour cette mission de grande envergure, la fusée porteuse modernisée « Long March 8A » a été utilisée. Selon les informations diffusées par les autorités chinoises, les 23 appareils modernes ont tous été placés avec succès sur l’orbite prévue, marquant une nouvelle étape importante dans l’extension du réseau spatial.

Les capacités de la fusée modernisée

Ce vol constitue le premier test de la fusée « Long March 8A » modernisée après sa révision complète. Les spécialistes ont vérifié le fonctionnement des systèmes mis à jour et confirmé que la capacité d’emport de la fusée avait considérablement augmenté.

Selon les experts, l’élargissement des capacités techniques permettra à l’avenir de créer plus efficacement et plus rapidement des constellations massives de satellites à l’échelle mondiale. Plusieurs technologies avancées ont également été testées dans le cadre de la mission.

Un mode de lancement accéléré

Au cours de l’opération, les processus de préparation ont été optimisés, ce qui a considérablement amélioré l’efficacité globale des opérations préalables au lancement. Cela montre que le potentiel technologique de la Chine dans le secteur spatial ne cesse de progresser.

L’une des principales réussites de ce vol est la première mise en œuvre d’un mode de placement direct des satellites sur leur orbite cible. Les appareils ont ainsi pu commencer leur fonctionnement bien plus tôt.

Contrairement aux méthodes traditionnelles, les appareils n’ont pas eu besoin cette fois de relever progressivement leur orbite de manière autonome pendant plusieurs mois. Cette approche réduit considérablement les délais d’extension des réseaux Internet spatiaux et de leur mise en service.