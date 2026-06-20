Le Bayern prépare des contrats records pour conserver ses stars

À l'approche du mercato estival, le Bayern Munich prend des mesures sérieuses pour prolonger ses leaders et éteindre l'intérêt des grands clubs européens. Le géant allemand prépare de nouveaux contrats financièrement très attractifs pour ses deux forces offensives majeures — Michael Olise et Harry Kane. C'est ce qu'indique une information de Goal.com.

Michael Olise, qui s'est illustré avec Munich ces deux dernières saisons, est devenu une cible prioritaire pour des clubs comme le Real Madrid et Liverpool. Selon le Mirror, la direction du Bayern est prête à augmenter considérablement le salaire du ailier français de 24 ans pour le garder. Le joueur, qui gagne actuellement 13 millions de livres par an, devrait se voir proposer 22 millions de livres dans le cadre d'un nouveau contrat.

Réaction à l'intérêt du Real Madrid

Le président du Bayern, Herbert Hainer, a accordé une interview au Bild afin de mettre fin aux rumeurs entourant Michael Olise. Il a souligné que le club n'a pas l'intention de vendre ses stars et qu'une offre de 150 millions d'euros attendue de la part du président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait refusée. « Michael Olise est un joueur du Bayern sous contrat à long terme. Si Florentino Pérez souhaite envoyer une offre, qu'il ne perde pas son temps », a ajouté le dirigeant du club.

Parallèlement, les Munichois travaillent également sur la prolongation du contrat actuel de leur meilleur buteur, Harry Kane, jusqu'en 2029. Selon Sky Germany, des négociations préliminaires ont eu lieu entre les deux parties. L'attaquant anglais de 32 ans, qui a marqué 61 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, est devenu la figure la plus importante du club.

Cependant, Harry Kane ne se précipite pas pour prendre une décision finale sur son avenir. Le joueur concentre actuellement toute son attention sur sa participation avec l'équipe nationale et a demandé de suspendre toutes les négociations jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. L'attaquant n'est pas opposé à rester à Munich, mais un accord officiel ne pourra intervenir qu'après le tournoi international.

Pour rappel, le Bayern avait payé 95 millions d'euros à Tottenham pour le transfert de Harry Kane en 2023. Il gagne actuellement environ 25 millions d'euros par an, restant l'un des joueurs les mieux payés du club. En conservant ces deux stars, le club munichois ambitionne de rester un favori majeur pour la Ligue des Champions et le championnat national lors des prochaines saisons.