Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a fait une déclaration surprise. Selon le technicien, l'attaquant de l'Argentine et de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, est le joueur qui correspond le mieux à son style de jeu et à sa vision tactique. C'est ce que rapporte Goal.com en s'appuyant sur le média COPE. Goal.com rapporte l'information.

L'entraîneur des champions d'Europe a souligné que s'il en avait eu la possibilité, il aurait intégré Alvarez dans l'effectif espagnol. De la Fuente n'a pas caché qu'il place l'attaquant argentin au-dessus non seulement de Lionel Messi, mais aussi de stars mondiales comme Kylian Mbappé et Vinicius Junior du Real Madrid.

Choix tactique et anciens débats

Ce « lien » entre Luis de la Fuente et Julian Alvarez n'est pas nouveau. En 2022, lors du vote pour le prix FIFA The Best, l'entraîneur avait surpris tout le monde en plaçant Alvarez en première position. À l'époque, beaucoup ont accusé le technicien d'avoir ignoré Lionel Messi, mais l'entraîneur a fermement défendu sa décision.

« Je ne me suis pas trompé à l'époque. Julian Alvarez correspond parfaitement à mes idées sur le football. Il serait devenu une figure essentielle dans notre système », a expliqué l'entraîneur pour justifier son choix. Selon lui, l'éthique de travail de l'attaquant et sa polyvalence sur le terrain s'intègrent idéalement dans le schéma actuel de la Roja.

Actuellement, des joueurs comme Mikel Oyarzabal évoluent en attaque de l'équipe d'Espagne. Cependant, De la Fuente est convaincu qu'un joueur du profil d'Alvarez pourrait porter le potentiel offensif de l'équipe à un nouveau niveau. Tout en reconnaissant le talent de Mbappé et de Vinicius Junior, l'entraîneur a affirmé préférer l'Argentin d'un point de vue tactique.

Pourquoi Julian Alvarez ?

Après avoir remporté tous les trophées possibles avec Manchester City, Julian Alvarez a rejoint l'Atlético Madrid cette saison. Son activité incessante sur le terrain, son pressing sur les défenseurs et sa flexibilité dans le jeu collectif séduisent de nombreux entraîneurs.

Ce transfert et les opinions de l'entraîneur sont également intéressants pour les fans de football ouzbeks, car l'école espagnole et les débats sur La Liga disposent d'une large audience dans le pays. De telles déclarations audacieuses de De la Fuente prouvent une fois de plus que le football espagnol privilégie les joueurs adaptés au système plutôt que les stars individuelles.

En conclusion, lorsqu'il a été critiqué pour ne pas avoir voté pour Messi en son temps, Luis de la Fuente avait répondu : « Je n'étais pas ivre, j'aime simplement Julian. C'est un champion du monde et un joueur exceptionnel ». Aujourd'hui, la position de l'entraîneur sur ce point semble inchangée.