Les États-Unis pourraient interdire les transceivers optiques en provenance de Chine

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis prépare de nouvelles restrictions visant à interdire l’importation de transceivers optiques fabriqués en Chine. Selon Reuters, qui s’appuie sur des sources informées, cette décision majeure pourrait être prise d’ici la fin de 2026. Cette mesure constituerait une nouvelle étape de la politique de Washington visant à réduire sa dépendance aux équipements de télécommunications chinois. Ixbt.com rapporte que.

Les transceivers optiques comptent parmi les éléments les plus importants des infrastructures modernes de serveurs. Ils convertissent les signaux électriques en signaux optiques, et inversement, afin d’assurer le transfert de données à très haut débit entre les serveurs et les équipements réseau. Ces modules constituent la base des centres de données, des plateformes cloud et des complexes de calcul destinés à l’intelligence artificielle.

Préoccupations de sécurité et leaders du marché

Selon Reuters, les autorités américaines craignent que ces équipements puissent être utilisés à des fins de cyberespionnage, pour introduire des logiciels malveillants ou perturber le fonctionnement d’infrastructures critiques. Ces technologies, qui offrent une vitesse et une efficacité énergétique supérieures aux connexions traditionnelles en cuivre, revêtent une importance stratégique.

Aujourd’hui, l’un des principaux fabricants mondiaux de transceivers optiques est la société chinoise Innolight, qui détient près de 27 % du marché mondial. Aux États-Unis, des entreprises comme Lumentum, Coherent et Applied Optoelectronics fabriquent également ce type de produits, mais, selon les sources, elles accusent encore un retard sur leurs concurrentes chinoises en matière de volumes de production.

La politique américaine contre les technologies chinoises

Ces dernières années, les États-Unis ont imposé des restrictions visant les produits Huawei et durci les règles applicables à certains types de drones, d’équipements réseau et de solutions robotiques. Désormais, les transceivers optiques pourraient rejoindre la liste noire aux côtés des routeurs, des aspirateurs robots et des onduleurs en provenance de Chine.

Parallèlement, la législation américaine autorise des exceptions temporaires dans certaines circonstances. Auparavant, Netgear et Amazon avaient notamment obtenu des autorisations spéciales pour utiliser certains types d’équipements.

La réaction de la Chine

L’ambassade de Chine à Washington a appelé les États-Unis à renoncer à durcir davantage les restrictions et à prendre en compte les intérêts des entreprises des deux pays. Pékin a pour sa part déclaré qu’il se réservait le droit de prendre des mesures de rétorsion si les actions de Washington nuisaient aux entreprises chinoises.