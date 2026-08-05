Manchester City veut recruter Pedro Neto

À l'approche du mercato estival, les grands clubs européens ont commencé à renforcer leurs effectifs. Selon talkSPORT, Manchester City, champion d'Angleterre en titre, a trouvé le profil idéal pour remplacer un ailier qui devrait quitter le club. Les Citizens ont fait de l'arrivée du joueur de Chelsea Pedro Neto leur priorité. Goal.com en a rapporté.

L'attaquant brésilien Savinho souhaiterait quitter Manchester City en raison de son temps de jeu limité. Après une saison difficile à l'Etihad Stadium, le joueur serait proche de rejoindre Tottenham. Le club londonien suit Savinho depuis douze mois et en a fait une priorité sur le marché des transferts.

Une possible réunion entre Enzo Maresca et Pedro Neto

En cas de départ de Savinho, l'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, souhaite recruter Pedro Neto pour renforcer le secteur offensif. Le technicien a déjà travaillé avec l'ailier portugais à Chelsea. Cet élément augmente les chances de voir le transfert aboutir.

Pedro Neto affiche une régularité remarquable depuis son arrivée de Wolverhampton à Chelsea en 2024. Il a débuté 54 matchs de championnat avec le club londonien, inscrivant 9 buts et participant à 21 actions décisives au total. Malgré cela, son avenir à Stamford Bridge reste incertain.

Changements et concurrence à Chelsea

L'arrivée de l'entraîneur Xabi Alonso à Stamford Bridge a entraîné plusieurs changements dans l'effectif. L'absence de Chelsea des compétitions européennes et les investissements importants réalisés pour renforcer l'équipe, notamment l'arrivée de Morgan Rogers pour 117 millions de livres sterling, pourraient limiter les possibilités de Pedro Neto.

Le joueur de 26 ans envisage donc de rejoindre une autre équipe afin de bénéficier d'un temps de jeu régulier. Manchester City n'est toutefois pas le seul prétendant dans ce dossier.

Liverpool recherche également un ailier droit après l'annonce de Mohamed Salah, qui quittera Anfield à la fin de la saison. Les Reds considèrent Pedro Neto comme un remplaçant potentiel de l'attaquant égyptien et suivent attentivement la situation.