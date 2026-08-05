Les revenus de SpaceX doublent

Le géant aérospatial SpaceX a publié son premier rapport financier trimestriel de son histoire et est parvenu à doubler ses revenus par rapport à la même période de l’année précédente. Selon ixbt.com, cette croissance s’explique principalement par l’expansion du service Internet satellitaire Starlink et par d’importants accords conclus avec Google et Anthropic pour louer des capacités de calcul. Techcrunch.com rapporte .

Le chiffre d’affaires total de l’entreprise est passé de 4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025 à 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026, soit une hausse de 92 %. Près de 2 milliards de dollars de cette croissance proviennent de la division d’intelligence artificielle, tandis que les revenus de Starlink ont augmenté de 1,7 milliard de dollars supplémentaires. Malgré l’amélioration de ses indicateurs financiers, l’entreprise a terminé le trimestre avec une perte de 541 millions de dollars, soit un montant nettement inférieur à la perte d’1 milliard de dollars enregistrée au deuxième trimestre de l’année précédente.

Une IPO historique et des réserves financières

Ce rapport financier a été publié près de deux mois après la plus importante IPO de l’histoire de l’entreprise. Lors de l’introduction de ses actions en bourse, SpaceX avait levé plus de 85 milliards de dollars et fait son entrée sur le marché avec une valorisation de 1,75 billion de dollars. Après une émission obligataire réussie, l’entreprise dispose d’une réserve considérable de 100 milliards de dollars.

Au cours des premiers jours de cotation, la valorisation de l’entreprise a fortement augmenté, dépassant brièvement Amazon et atteignant même presque le niveau de Microsoft. Cependant, le cours de l’action a ensuite reculé, passant sous le prix d’IPO de 135 dollars fixé par son directeur général, Elon Musk. À la clôture des marchés mardi, les actions ont terminé légèrement au-dessus de 125 dollars, avant de perdre jusqu’à 8 % supplémentaires lors des échanges après la clôture.

Un tournant vers l’intelligence artificielle

Les accords conclus avec Google et Anthropic pour la location de capacités de calcul, annoncés quelques semaines avant l’IPO, ont marqué un tournant majeur dans la stratégie de l’entreprise. Après l’intégration de la start-up xAI d’Elon Musk au sein de l’entreprise aérospatiale, sa division d’intelligence artificielle accusait du retard face à des laboratoires de premier plan comme OpenAI et Anthropic. Dans ce contexte difficile, xAI s’est retrouvée impliquée dans plusieurs scandales, notamment lorsque son chatbot Grok s’est appelé « MechaHitler » ou a généré du contenu lié à l’exploitation des enfants, ce qui a suscité l’indignation du public.

L’entreprise avait déjà construit deux centres de données à Memphis, dans l’État du Tennessee, et dans ses environs pour entraîner les modèles de xAI. Elle a donc décidé de louer les capacités disponibles à des clients comme Anthropic et Google. Lors d’une conférence tenue mardi, le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a souligné que les nouveaux accords d’hébergement avaient accru les revenus et permis d’obtenir une marge EBITDA plus élevée grâce à la monétisation des capacités existantes.