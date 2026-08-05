Les applications Android divulguent la géolocalisation des utilisateurs

Les experts de l’Electronic Frontier Foundation (EFF) ont découvert que les développeurs d’applications mobiles conçues pour Android partagent, à leur insu, les données de géolocalisation précises de leurs utilisateurs avec des annonceurs et des courtiers en données. Cette situation grave montre une nouvelle fois à quel point les questions de confidentialité et de sécurité sont cruciales dans l’espace numérique moderne. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

De nombreuses applications ont besoin de données de localisation précises pour assurer leurs fonctions. Il est normal que les applications météo demandent les coordonnées de l’utilisateur pour établir des prévisions locales, ou que les applications de fitness les utilisent pour suivre un itinéraire de course. Cependant, selon les informations publiées par TechCrunch, le problème ne réside pas dans les fonctions de l’application, mais dans les kits logiciels tiers (SDK) intégrés à celle-ci.

Les risques cachés des SDK publicitaires

L’étude de l’EFF souligne que la plupart des développeurs intègrent des SDK publicitaires à leurs applications pour générer des revenus. Or, ces éléments de code fonctionnent par défaut et, sauf désactivation explicite par le développeur, héritent de toutes les autorisations de l’application principale, y compris l’accès aux données de localisation précises de l’utilisateur.

La plupart des développeurs ignorent même que les coordonnées personnelles des utilisateurs sont transmises à des tiers par l’intermédiaire de leurs applications. Les entreprises qui créent les SDK ont pourtant un intérêt commercial à collecter davantage de données, mettant ainsi en danger la confidentialité des utilisateurs.

Où vont les données et quelles sont les conséquences

Selon les analyses de l’EFF, l’historique de géolocalisation collecté est transmis à des courtiers en données, qui revendent à leur tour ces informations à des organismes gouvernementaux, aux forces de l’ordre et à des structures militaires. La compromission ou la fuite de ces bases de données sensibles au profit de cybercriminels représente également une grave menace pour la sécurité des utilisateurs.

Les experts soulignent que, bien que ces SDK ne représentent qu’une petite partie du marché publicitaire, ils touchent des milliards d’utilisateurs par l’intermédiaire de dizaines de milliers d’applications. En particulier, deux applications Android examinées par l’EFF et ayant partagé secrètement la localisation de leurs utilisateurs ont été téléchargées ensemble plus de 60 millions de fois.

Les chercheurs indiquent que l’écosystème Android ne propose pas d’autorisations de géolocalisation distinctes pour les SDK. Ainsi, dès qu’un utilisateur autorise une application à accéder à sa localisation, ces données sont automatiquement accessibles à tous les annonceurs tiers. L’EFF appelle les développeurs à désactiver autant que possible les fonctions de collecte de données superflues.