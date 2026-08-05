Deco a rencontré secrètement l’agent de Julián Álvarez à Madrid

La direction du FC Barcelone a fait un pas inattendu pour poursuivre les négociations concernant le transfert de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Selon le quotidien sportif Sport, le directeur sportif catalan Deco s’est rendu secrètement dans la capitale et a rencontré Fernando Hidalgo, le représentant du footballeur argentin. Cette démarche vise à dissiper le froid sur le marché des transferts et à préserver les chances de parvenir à un accord. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le directeur sportif du club et João Amaral ont négocié secrètement à Madrid avec l’agent du joueur. Ce sommet confirme une nouvelle fois que le dossier constitue la priorité absolue du département des transferts blaugrana pour le mercato estival. Même si les négociations sont entrées dans une phase complexe, la direction du Spotify Camp Nou n’a pas l’intention d’abandonner et a compris l’importance de maintenir un contact permanent afin d’agir rapidement si la situation évolue.

La position ferme des Madrilènes

Cependant, malgré la détermination du Barça, le club de la capitale reste extrêmement inflexible. L’Atlético de Madrid ne prévoit pour l’instant pas de laisser partir l’un de ses joueurs cadres. Son président, Miguel Ángel Gil Marín, s’implique personnellement dans le dossier et a clairement déclaré qu’il empêcherait le joueur de rejoindre des équipes rivales comme le FC Barcelone ou le Real Madrid, afin de protéger le prestige du club.

Les relations institutionnelles entre les deux clubs compliquent encore davantage la situation. En raison de désaccords passés, les négociations de cette ampleur se heurtent à des obstacles. La direction des Rojiblancos est convaincue que ses rivaux tentent de porter atteinte à sa réputation, ce qui a entraîné la rupture des contacts directs entre les clubs. En conséquence, le processus est dans une impasse et le Barça est contraint de passer par des intermédiaires ainsi que par l’entourage du joueur.

Les souhaits du joueur et les prochaines étapes

Le principal espoir du club catalan repose sur la volonté du joueur de réaliser ce transfert. Les dirigeants du Camp Nou considèrent comme une étape importante le fait que le champion du monde se dise prêt à porter le maillot blaugrana. Même s’il ne sera pas facile de trouver un accord avec la direction de l’Atlético, Deco et son équipe sont prêts à tenter toutes les options pour faire évoluer la situation.