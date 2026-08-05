Radek Vitek va quitter Manchester United pour rejoindre Middlesbrough

Manchester United Le gardien de Manchester United, Radek Vitek, est proche de poursuivre sa carrière à Middlesbrough, club de Championship. Selon les informations du Daily Mirror, les parties mènent les dernières négociations du transfert et le jeune portier devrait bientôt passer sa visite médicale avant de signer son contrat personnel. Goal.com le rapporte.

Il semblerait que le sort du gardien talentueux ait été scellé lors du récent match contre l’Atlético de Madrid. Au lieu d’aligner Vitek dans le onze de départ, l’entraîneur de l’équipe l’a laissé sur le banc, signe évident que son aventure à Old Trafford touche à sa fin. Il avait auparavant participé aux deux premiers matchs amicaux de pré-saison.

Après six années passées au club mancunien, le jeune portier souhaite désormais jouer régulièrement comme titulaire. Son prêt réussi à Bristol City, marqué par 12 matchs sans encaisser de but, a renforcé sa confiance. Depuis l’arrivée de Karl Darlow au club, Vitek a encore reculé dans la hiérarchie.

Un nouveau défi et des projets d’avenir

Dans de précédentes interviews, Vitek n’avait pas caché l’importance d’obtenir un temps de jeu régulier. Selon lui, un footballeur veut jouer chaque semaine et il s’est dit prêt à choisir l’option qui lui conviendrait le mieux. Middlesbrough pourrait lui offrir la possibilité de se battre pour le statut de gardien titulaire.

Alors que la direction de Manchester United poursuit le renouvellement de l’effectif, cet accord est présenté comme avantageux pour les deux parties. Selon les termes du contrat, les Mancuniens devraient obtenir un pourcentage en cas de revente du joueur et inclure une option de rachat dans l’accord.

Le transfert devrait être officiellement annoncé dans les prochains jours. Le gardien rejoindra ensuite les entraînements de sa nouvelle équipe et commencera à se préparer pour la prochaine saison de Championship.