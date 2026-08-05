Jamie Carragher cite les principaux prétendants au titre anglais

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Jamie Carragher cite les principaux prétendants au titre anglais

À l’approche de la nouvelle saison de Premier League anglaise, des experts et d’anciens footballeurs livrent leurs pronostics. Selon l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher, la course au titre cette année se jouera entre deux équipes בלבד — Manchester City et Arsenal. Il a sous-estimé les chances de son ancien club et de Manchester United parmi les autres concurrents. Selon Goal.com, cette information est rapportée.

Invité du podcast FootballRamble, le spécialiste a souligné que, malgré le temps restant avant la fermeture du mercato, ces deux grands clubs se disputeront les médailles d’or. Selon Carragher, Manchester City a conservé son potentiel malgré le changement d’entraîneur et est capable de reconquérir le titre.

Le rôle de Rodri et le facteur entraîneur

Dans la prédiction de Carragher, le milieu de terrain espagnol Rodri joue un rôle déterminant. Si le principal élément de la zone défensive ne quitte pas l’équipe, les Citizens resteront les grands favoris. Selon l’expert, si le transfert du joueur espagnol au Real Madrid ne se concrétise pas, il sera difficile d’arrêter City.

Les approches tactiques et le style de jeu du nouvel entraîneur ont également été salués. Il a été souligné que l’arrivée de sang neuf et les changements pouvaient donner un nouvel élan positif à une équipe qui a évolué pendant de nombreuses années sous les ordres du même entraîneur.

Les chances de Liverpool et de Manchester United

Alors que les supporters de Liverpool espèrent voir leur équipe lutter pour le titre cette saison, Carragher a indiqué qu’il ne partageait pas cet avis. Selon son analyse, l’effectif du club du Merseyside n’est pas encore totalement constitué et nécessite des changements importants pour rejoindre la course au titre.

Selon ixbt.com, Carragher a souligné que Liverpool avait absolument besoin de deux défenseurs et d’un ailier droit de haut niveau pour se battre pour le titre. Le club n’a toujours pas véritablement remplacé Mohamed Salah, et ses mouvements sur le marché des transferts suscitent des interrogations chez le spécialiste.

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Jahongir Tursunov
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