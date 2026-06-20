Tottenham veut doubler Manchester United pour transférer Mateus Fernandes

Le club londonien de Tottenham est très actif sur le marché des transferts estivaux et est sur le point de recruter West Ham le milieu de terrain Mateus Fernandes. L'équipe dirigée par Roberto De Zerbi vise à devancer son rival historique, Manchester Uniteddans cette course au transfert. Suite à la relégation de West Ham, le talentueux Portugais de 21 ans souhaite rester en première division. C'est ce qu'indique une information de Goal.com.

Selon l'expert en transferts Matteo Moretto, Tottenham a presque réussi à s'accorder sur les termes d'un contrat personnel avec le jeune milieu de terrain. Bien que West Ham ait connu une saison difficile, Fernandes est reconnu comme l'un des jeunes talents les plus brillants de la Premier League. Les négociations officielles entre les clubs devraient débuter prochainement.

Des réformes majeures au milieu de terrain

La direction de Tottenham vise un renouvellement profond de l'effectif. En plus de Mateus Fernandes, le club lutte également pour le milieu de terrain de Newcastle United, Sandro Tonali. Si le club londonien parvient à signer les deux joueurs, cela témoignera des ambitions sérieuses de l'équipe de De Zerbi pour la saison prochaine. Tottenham a déjà renforcé son effectif avec des joueurs comme Andy Robertson, Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi.

La saison dernière, Mateus Fernandes a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues avec West Ham, marquant 5 buts et délivrant 5 passes décisives. Sa technique sur le terrain et son activité défensive seraient parfaitement adaptées au système de Roberto De Zerbi. Ne souhaitant pas jouer en Championship, le joueur se montre favorable à un transfert vers un autre club londonien.

Un coup dur pour les plans de Manchester United

Selon Goal.com, Manchester United considérait Fernandes comme l'une de ses cibles prioritaires depuis longtemps. La direction d'Old Trafford a concentré toute son attention sur le talent portugais après l'échec des transferts d'Aurelien Tchouameni et Elliot Anderson. Il est dit que Fernandes souhaitait également jouer dans le même club que son coéquipier en équipe nationale, Bruno Fernandes.

Cependant, la rapidité d'action de Tottenham place Manchester United dans une position difficile. Désormais, les « Red Devils » doivent soit améliorer les conditions proposées par Tottenham, soit laisser l'une de leurs cibles principales à leur rival. Fernandes avait rejoint West Ham en provenance de Southampton en 2025 pour 40 millions de livres, et son contrat actuel court jusqu'en 2030.

Si ce transfert se concrétise, Tottenham ne renforcera pas seulement son effectif, mais prouvera une fois de plus sa capacité à rivaliser avec les top clubs sur le marché des transferts. Les détails de l'accord financier entre les clubs devraient être révélés dans les prochains jours.