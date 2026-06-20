Kylian Mbappé sur Michael Olise : « C'est le joueur d'aujourd'hui et de demain »

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Kylian Mbappé sur Michael Olise : « C'est le joueur d'aujourd'hui et de demain »

Le capitaine de l'équipe de France et star du Real Madrid, Kylian Mbappé, a exprimé son admiration pour son coéquipier Michael Olise. Après la victoire 3-1 contre le Sénégal lors de la Coupe du Monde, Mbappé a salué le talent du jeune ailier. Il convient de noter qu'Olise a délivré les deux passes décisives pour les buts marqués par Mbappé lors de ce match. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans une interview accordée à L'Équipe, Mbappé a particulièrement souligné l'élégance d'Olise sur le terrain et sa vision de jeu. Selon lui, Michael est l'une des étoiles majeures non seulement d'aujourd'hui, mais aussi de l'avenir. Le capitaine a également évoqué le caractère réservé et calme du joueur.

Élégance et humilité sur le terrain

« C'est le joueur d'aujourd'hui et de demain. Michael possède une élégance et une vision du jeu exceptionnelles. Nous nous entendons très bien. Il choisit ses mots avec soin et parle peu, mais ce sont ses pieds qui parlent sur le terrain. Acceptez-le tel qu'il est, il ne changera jamais », a déclaré Kylian Mbappé.

Actuellement sous les couleurs du Bayern Munich, Olise, 24 ans, a réagi aux compliments du capitaine. Il a affirmé qu'il était agréable de recevoir une telle reconnaissance, tout en soulignant qu'il doit continuer à travailler sur lui-même. Olise a déclaré qu'il se considère pour l'instant comme un « joueur d'aujourd'hui » et ambitionne d'atteindre des sommets encore plus élevés à l'avenir.

Un parcours réussi en Allemagne

La carrière de Michael Olise a connu une ascension fulgurante après son transfert au Bayern Munich. Lors de la saison 2025-26, il a disputé 52 matchs toutes compétitions confondues, marquant 22 buts et délivrant 31 passes décisives. Ces performances lui ont valu le titre de « Meilleur joueur de la saison » en Bundesliga.

Selon Goal.com, Olise a disputé 18 matchs avec l'équipe de France, marquant 7 buts. Sous la direction de Didier Deschamps, il forme un trio offensif puissant avec Mbappé et Dembélé. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2024, le joueur lutte désormais pour le titre mondial.

L'équipe de France ambitionne de répéter ses succès de 1998 et 2018 pour remporter son troisième titre de champion du monde. La régularité de talents comme Olise renforce les chances des « Bleus » dans ce tournoi prestigieux.

FranceKylian MbappéMichael OliseBayern MunichCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
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