Déroute pour la Suède face aux « Oranges mécaniques » : victoire 5-1

Au magnifique NRG Stadium de Houston, aux États-Unis, nous avons assisté à un véritable festival de buts lors de la 2ème journée du groupe F de la Coupe du Monde. L'équipe nationale des Pays-Bas, dirigée par Ronald Koeman, a remporté une victoire large et convaincante face aux Suédois.

Chronologie du match et festival de buts

Les Néerlandais ont exercé une pression constante dès les premières minutes, et cela a rapidement porté ses fruits :

5ème minute : Brian Brobbey ouvre le score avec un but rapide — 1:0 .

17ème minute : Brobbey signe alors un doublé, renforçant l'avantage de son équipe — 2:0 .

47ème minute : Dès le début de la seconde période, Cody Gakpo a transpercé la défense suédoise — 3:0 .

54ème minute : Gakpo inscrit également son deuxième but, portant le score à un niveau écrasant — 4:0 .

59ème minute : Anthony Elanga, entré en jeu, inscrit le but de consolation pour la Suède — 4:1 .

89ème minute : Crysencio Summerville, également remplaçant, a mis le point final à la rencontre — 5:1.

Classement du groupe F

Après cette victoire cruciale, la situation dans le groupe est la suivante :

Pays-Bas — 4 points (Leader du groupe) Suède — 3 points (Deuxième place)

Compositions de départ et remplaçants :

Pays-Bas :

Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (59' Gus Til), Tijjani Reijnders (59' Ten Kopmeiners), Donyell Malen (46' Crysencio Summerville), Brian Brobbey (72' Memphis Depay), Cody Gakpo (90' Noa Lang).

Suède :

Kristoffer Nordfeldt, Gustav Lagerbielke, Isak Hien, Viktor Lindelöf, Alexander Bah (55' Anthony Elanga), Benjamin Nyegård (55' Lucas Bergvall), Jesper Karlström (55' Besart Berisha), Yasin Ayari (79' Taha Abdi Ali), Gabriel Gudmundsson, Viktor Gyökeres, Alexander Isak.