Le club anglais de Chelsea a annoncé une nouvelle politique de sanctions disciplinaires, provoquant de vifs débats parmi les supporters. Selon Goal.com, le guide officiel du club prévoit que la cession non autorisée de billets et les agressions sexuelles soient punies au même niveau, suscitant une forte indignation et la stupeur dans le monde du football. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Selon le document publié sur le site officiel du club, les deux infractions sont passibles de la même sanction : une interdiction d’accès à Stamford Bridge pendant 12 mois ainsi que la confiscation immédiate de l’abonnement de saison. Cette décision relance le débat sur la proportionnalité des sanctions appliquées à différents délits et soulève de légitimes questions parmi les représentants des groupes de supporters fidèles.

Mesures disciplinaires et proportionnalité des sanctions

La direction de Chelsea souligne que chaque cas sera examiné individuellement et qu’une sanction plus sévère ou plus clémente que celle prévue pourra être prononcée. Le club déclare : « Ce système de sanctions et d’interdictions constitue un guide destiné à montrer comment le club entend traiter les infractions liées au comportement et à la billetterie ».

Cette mesure intervient alors que les principales équipes de Premier League anglaise intensifient leur lutte contre le marché secondaire de la billetterie. De nombreux supporters dénoncent depuis quelque temps la politique du club, qui semble privilégier les billets coûteux destinés aux touristes étrangers venus pour une visite ponctuelle. La cession indépendante de billets à une autre personne complique souvent la situation des supporters fidèles.

Sanctions prévues pour les autres infractions

Outre les infractions liées à la billetterie, le guide prévoit des sanctions plus sévères pour les crimes graves et les comportements dangereux. Les agressions physiques contre des employés du club ainsi que la fraude à grande échelle concernant les billets figurent notamment parmi les principales infractions pouvant entraîner une interdiction du club à durée indéterminée.

Le document prévoit également une interdiction de stade de trois ans pour les personnes qui introduisent des objets interdits pendant un match ou enfreignent une interdiction d’accès au stade. Dans le monde du football, ces règles strictes illustrent les efforts des clubs pour assurer la sécurité et maintenir l’ordre, mais la sévérité excessive de certaines dispositions continue de faire débat.