L'Inter Milan, champion d'Italie en titre, manifeste un vif intérêt pour le transfert du milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones. Cependant, la concrétisation de ce transfert dépend de processus complexes et interconnectés sur le marché européen du football, notamment de l'issue des négociations entre Manchester City et Nottingham Forest. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon les informations diffusées par Goal.com, le club milanais voit en Jones l'un de ses futurs piliers. Mais pour maintenir l'équilibre financier, l'Inter doit d'abord se séparer de Davide Frattesi. C'est ici que les clubs de Premier League anglaise jouent un rôle clé.

Chaîne de transferts : Manchester City et Elliot Anderson

Actuellement, le milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson, est au centre du marché. Manchester City a entamé une lutte sérieuse pour le joueur de 23 ans. Selon les rapports, l'offre record de 120 millions de livres sterling proposée par les « Cityzens » a été rejetée par la direction de Forest. Le club de Nottingham exige un montant record pour le football britannique pour son leader.

Si Manchester City finalise ce transfert, Nottingham Forest disposera d'une somme d'argent considérable. Selon Gazzetta dello Sport, grâce à ces fonds, Forest enverrait immédiatement une offre pour le milieu de terrain de l'Inter, Davide Frattesi. Le prix du transfert du joueur italien est estimé à environ 30 millions d'euros.

La direction de l'Inter, notamment Piero Ausilio et Giuseppe Marotta, prévoit d'allouer directement les fonds issus de la vente de Frattesi au transfert de Curtis Jones. Liverpool demande au moins 30 millions d'euros pour son produit de l'académie, ainsi qu'un pourcentage sur une future vente. Une offre précédente de 20 millions d'euros faite par l'Inter avait été rejetée par les Merseysiders.

Curtis Jones lui-même n'est pas opposé à l'idée d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et de se tester dans le championnat italien. La possibilité de jouer régulièrement en Ligue des Champions avec le club milanais attire le joueur anglais de 23 ans. Actuellement, toutes les parties attendent l'accord « blockbuster » entre Manchester City et Nottingham Forest.

Si cette chaîne de transferts se réalise, elle renforcera non seulement les effectifs des clubs, mais influencera également l'équilibre des prix sur le marché du football européen. L'arrivée de Jones augmenterait la créativité du milieu de terrain de l'Inter, tandis que Liverpool enrichirait son budget de transfert en vendant un produit de son académie.