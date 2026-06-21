L'Allemagne s'impose in extremis face à la Côte d'Ivoire

L'équipe nationale d'Allemagne a battu la Côte d'Ivoire 2-1 dans le cadre du groupe E des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Lors de la rencontre disputée au stade de Toronto, les Africains ont ouvert le score, mais l'Allemagne a renversé la situation en seconde période. Deniz Undav a égalisé à la 68e minute, puis a inscrit le but de la victoire à la 90+4e minute, offrant trois points précieux à son équipe.

À la 30e minute, le milieu ivoirien Franck Kessié a marqué, donnant l'avantage à son équipe. L'Allemagne n'a pas réussi à répondre avant la fin de la première période. Après la pause, les Allemands ont intensifié la pression, créant davantage d'occasions dangereuses. Ces efforts ont payé à la 68e minute lorsque Deniz Undav a égalisé.

Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Undav est intervenu une nouvelle fois. À la quatrième minute du temps additionnel, il a inscrit son deuxième but, assurant la victoire de l'Allemagne. Ainsi, bien que la Côte d'Ivoire ait longtemps préservé sa chance de prendre un point, elle a perdu un résultat important en fin de match.

La domination de l'Allemagne était également visible dans les statistiques. Les Allemands ont tenté 16 tirs, contre 9 pour la Côte d'Ivoire. Le nombre de tirs cadrés était de 7 contre 2. La possession de balle était de 55 % pour l'Allemagne contre 45 % pour la Côte d'Ivoire.

Les joueurs allemands ont effectué 591 passes avec une précision de 90 %. La Côte d'Ivoire a enregistré 413 passes avec une précision de 85 %. Les Allemands ont dominé les corners avec un score de 8-3. Le nombre de fautes était de 5 pour l'Allemagne et 7 pour la Côte d'Ivoire. Aucun carton jaune ou rouge n'a été distribué. Un hors-jeu a été enregistré pour la Côte d'Ivoire, tandis qu'aucun n'a été comptabilisé pour l'Allemagne.

Grâce à cette victoire, l'Allemagne a récolté six points en deux matchs, consolidant sa place de leader du groupe. La Côte d'Ivoire reste deuxième avec trois points après deux rencontres.