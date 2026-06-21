L'Allemagne s'impose in extremis face à la Côte d'Ivoire

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L'Allemagne s'impose in extremis face à la Côte d'Ivoire

L'équipe nationale d'Allemagne a battu la Côte d'Ivoire 2-1 dans le cadre du groupe E des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Lors de la rencontre disputée au stade de Toronto, les Africains ont ouvert le score, mais l'Allemagne a renversé la situation en seconde période. Deniz Undav a égalisé à la 68e minute, puis a inscrit le but de la victoire à la 90+4e minute, offrant trois points précieux à son équipe.

À la 30e minute, le milieu ivoirien Franck Kessié a marqué, donnant l'avantage à son équipe. L'Allemagne n'a pas réussi à répondre avant la fin de la première période. Après la pause, les Allemands ont intensifié la pression, créant davantage d'occasions dangereuses. Ces efforts ont payé à la 68e minute lorsque Deniz Undav a égalisé.

Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Undav est intervenu une nouvelle fois. À la quatrième minute du temps additionnel, il a inscrit son deuxième but, assurant la victoire de l'Allemagne. Ainsi, bien que la Côte d'Ivoire ait longtemps préservé sa chance de prendre un point, elle a perdu un résultat important en fin de match.

La domination de l'Allemagne était également visible dans les statistiques. Les Allemands ont tenté 16 tirs, contre 9 pour la Côte d'Ivoire. Le nombre de tirs cadrés était de 7 contre 2. La possession de balle était de 55 % pour l'Allemagne contre 45 % pour la Côte d'Ivoire.

Les joueurs allemands ont effectué 591 passes avec une précision de 90 %. La Côte d'Ivoire a enregistré 413 passes avec une précision de 85 %. Les Allemands ont dominé les corners avec un score de 8-3. Le nombre de fautes était de 5 pour l'Allemagne et 7 pour la Côte d'Ivoire. Aucun carton jaune ou rouge n'a été distribué. Un hors-jeu a été enregistré pour la Côte d'Ivoire, tandis qu'aucun n'a été comptabilisé pour l'Allemagne.

Grâce à cette victoire, l'Allemagne a récolté six points en deux matchs, consolidant sa place de leader du groupe. La Côte d'Ivoire reste deuxième avec trois points après deux rencontres.

Tableau des résultats de la phase de groupes avec l'Allemagne en tête.

AllemagneCôte d'IvoireTorontoDeniz UndavFranck Kessié
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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