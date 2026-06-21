L'Allemagne bat la Côte d'Ivoire grâce au « joker » de Nagelsmann

Le match entre les équipes nationales d'Allemagne et de Côte d'Ivoire, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, a été marqué par un drame inattendu et des luttes intenses. La « machine allemande » dirigée par Julian Nagelsmann, après avoir été menée au score, a remporté une victoire courageuse et a assuré sa qualification pour les play-offs avant l'heure.

Chronologie du match et buts

Le match a débuté avec l'activité des Africains, qui ont réussi à ouvrir le score en première période. Cependant, les changements effectués par Nagelsmann en seconde période ont radicalement changé le destin de la rencontre :

30e minute : Franck Kessié donne l'avantage à la Côte d'Ivoire — 0:1.

68e minute : Deniz Undav, entré en jeu, rétablit l'équilibre — 1:1.

90+4e minute : Dans le temps additionnel accordé par l'arbitre, Deniz Undav a marqué son deuxième but et le second pour son équipe, offrant la victoire à l'Allemagne — 2:1.

Situation au classement et prochaines étapes

Grâce à cette victoire, l'Allemagne a porté son total de points à 6 et a accompli sa tâche de qualification pour la phase suivante avant terme. La Côte d'Ivoire reste avec 3 points.

Lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupes, les matchs suivants auront lieu :

Allemagne – Équateur

Côte d'Ivoire – Curaçao

Compositions des équipes et remplacements

Allemagne : Manuel Neuer, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (Antonio Rüdiger, 46), Nathaniel Braun, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic (Nadim Amiri, 60), Leroy Sané (Jamie Leweling, 60), Jamal Musiala (Deniz Undav, 60), Florian Wirtz, Kai Havertz (Leon Goretzka, 85).

Côte d'Ivoire : Yahia Fofana, Wilfried Singo, Gislain Konan, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou, Franck Kessié, Inao Ulai, Ibrahim Sangaré (Seko Fofana, 75), Amad Diallo (Simon Adingra, 75), Oumar Diomandé (Nicolas Pépé, 85), Boniface Bonny (Evann Guessand, 75).