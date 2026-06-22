Le match entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Colombie lors de la Coupe du Monde de la FIFA a marqué l'histoire du football, non seulement par la lutte acharnée sur le terrain, mais aussi par des moments émouvants dans les tribunes qui ont touché des millions de personnes.

Des larmes sous les projecteurs des médias mondiaux

Lors de cette rencontre, après un but de la Colombie, les caméras de transmission ont capturé le jeune Isfandiyor, un fervent supporter de notre équipe nationale, en larmes de tristesse. L'émotion sincère du petit garçon n'a pas laissé indifférents les supporters de l'équipe adverse dans le stade.

Pour consoler et soutenir le jeune supporter ouzbek, les fans colombiens ont commencé à scander « Ouzbékistan, Ouzbékistan » à l'unisson dans tout le stade. Cet événement a suscité d'importantes discussions non seulement au stade, mais aussi sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Les supporters et les experts ont qualifié ce moment de l'un des plus beaux et des plus émouvants de la Coupe du Monde, prouvant que le sport peut unir le monde.

Le cadeau surprise de l'équipe nationale

Après cette célébrité et cette reconnaissance internationale, les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'ont pas oublié leur plus jeune et fidèle supporter. Isfandiyor a été invité au centre d'entraînement de l'équipe aux États-Unis.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, les joueurs et le staff technique de notre équipe nationale ont accueilli le jeune héros avec une immense joie. Lors de cette rencontre sur le terrain d'entraînement, Isfandiyor a reçu un maillot national numéro 22 signé par les joueurs, ainsi qu'une maquette symbolique de la Coupe du Monde en souvenir.

De telles rencontres démontrent une fois de plus la force des liens invisibles d'affection entre notre équipe nationale et ses supporters. Pour le petit Isfandiyor, cet événement restera sans aucun doute un souvenir magique et inoubliable pour toute sa vie.