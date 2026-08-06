Après le titre de champion, Gavi tient sa promesse et change radicalement de look

L’Espagne et le FC Barcelona, le talentueux milieu de terrain de 2026 est resté fidèle à la promesse faite aux supporters pendant la Coupe du monde. Après le sacre de l’Espagne, le joueur a tenu parole en se teignant les cheveux en rose. Il l’a annoncé sur son compte officiel Instagram .

Le joueur de 22 ans a publié sur les réseaux sociaux une photo dévoilant son nouveau look, présentant ainsi son apparence transformée à ses supporters. En peu de temps, le cliché a suscité de nombreux commentaires et un vif intérêt chez les internautes.

Gavi avait annoncé pendant la Coupe du monde de cette année qu’il se teindrait les cheveux en rose si l’Espagne remportait le titre. Après la victoire de la sélection dans le tournoi, le footballeur a tenu sa promesse sans attendre et a une nouvelle fois prouvé qu’il respectait sa parole.

Fait intéressant, Gavi n’est pas le seul footballeur espagnol à avoir tenu sa promesse après le sacre. Le défenseur du Real Madrid Marc Cucurella avait également respecté une promesse faite auparavant en se faisant tatouer sur le bras le visage de Luis de la Fuente, sélectionneur de l’équipe d’Espagne.

Rappelons que l’équipe d’Espagne a battu l’Argentine 1-0 en finale de la Coupe du monde 2026. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Ferran Torres , offrant ainsi aux Espagnols un nouveau titre mondial.

Le nouveau look de Gavi a suscité un vif intérêt parmi les supporters et a une nouvelle fois montré que le joueur avait tenu la promesse faite pour célébrer son sacre.