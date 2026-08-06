Marché des transferts de la Juventus : que manque-t-il à l’équipe ?

À trois semaines et demie de la clôture du mercato, la Juventus révèle clairement les lacunes de son vaste effectif composé de 28 joueurs. La direction du club analyse en profondeur chaque ligne et travaille à combler les manques quantitatifs et qualitatifs. Selon ixbt.com, bien que le club turinois ait recruté plusieurs joueurs durant le mercato estival, de nombreux problèmes restent encore à résoudre. Goal.com rapporte cette information.

En examinant les mouvements de la Juventus durant le mercato estival, on constate l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs. La liste des recrues comprend notamment l’attaquant Ekhator, arrivé du Genoa, le défenseur Çelik, en provenance de la Roma, l’attaquant Alajbegovic du Bayer Leverkusen et l’attaquant Randal Kolo Muani, arrivé du Paris Saint-Germain. Dans le même temps, Dušan Vlahović et Filip Kostić ont quitté le club en tant qu’agents libres. Openda a rejoint Lyon, tandis que Rouhi, Pedro Felipe, Adžić et João Mário ont également rejoint d’autres équipes.

Les problèmes au poste de gardien et en défense

L’équipe compte trois gardiens : Di Gregorio, Mattia Perin et Pinsoglio. Cependant, le fait que les contrats de Perin et de Pinsoglio expirent dans un an, tandis que Di Gregorio, considéré comme le titulaire, n’a pas totalement convaincu le nouvel entraîneur Spalletti , constitue un sérieux casse-tête. La question de trouver un remplaçant digne de Di Gregorio reste ouverte, puisque les principales cibles, Alisson et Dibu Martínez, ne sont plus disponibles. En dernier recours, le club étudie la possibilité de recruter le gardien japonais Suzuki, du Paris Saint-Germain, sous forme de prêt.

Même si la défense ne semble pas souffrir d’un manque quantitatif, des questions se posent sur le plan qualitatif. Des changements sont nécessaires pour répondre aux exigences tactiques de l’entraîneur Spalletti. Par exemple, le défenseur de Bologne, Lucumí, pourrait mieux s’intégrer au jeu de l’équipe que Gatti, car il est habitué à évoluer plus haut sur le terrain et à initier les actions, tandis que Gatti est davantage utile dans un bloc bas et dans les duels.

Les difficultés dans l’entrejeu et les besoins du mercato

Dans son système en 4-2-3-1, la Juventus compte trop de milieux de terrain centraux : pas moins de sept joueurs. Locatelli, Khéphren Thuram et McKennie sont considérés comme quasiment intransférables, tandis que les offres concernant Koopmeiners et Miretti pourraient être étudiées. Le sort des deux joueurs brésiliens reste également incertain, et il n’est pas exclu que l’un d’eux reste finalement au club de manière inattendue.

Depuis des années, la Juventus ne dispose pas d’un véritable regista, et ce problème n’a toujours pas été résolu. Même si l’effectif est fourni, ses joueurs n’atteignent pas encore le niveau d’Andrea Pirlo ou de Miralem Pjanić dans ce rôle. Le club turinois devrait poursuivre ses efforts durant la fin du mercato afin de renforcer ces postes et d’autres secteurs.