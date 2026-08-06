TikTok ferme son bureau aux États-Unis et réduit ses effectifs

Le célèbre réseau social TikTok a décidé de fermer définitivement son bureau situé à Nashville, aux États-Unis, afin d’optimiser ses activités. Selon The New York Times, 250 employés seront licenciés dans le cadre de cette opération. Ces réductions devraient principalement toucher les spécialistes chargés de la modération des contenus de la plateforme. Techcrunch.com rapporte cela.

Il s’avère que le bureau de Nashville, qui va fermer, avait été loué relativement récemment, en 2024. Il cessera officiellement ses activités à compter du 5 octobre de cette année. Ces changements sont mis en œuvre au sein de TikTok USDS Joint Venture, la coentreprise qui coordonne les activités de l’entreprise en matière de sécurité et de confidentialité aux États-Unis.

La nécessité d’optimiser les opérations

Selon Zanna Crowley, représentante de TikTok USDS Joint Venture, cette politique de gestion des effectifs et ces changements structurels visent à rationaliser les opérations de l’entreprise et à les adapter à sa stratégie de croissance à long terme. Elle affirme que la plateforme reste déterminée à offrir un environnement sûr et pratique à ses plus de 200 millions d’utilisateurs aux États-Unis.

Les représentants de l’entreprise ont souligné que garantir la sécurité des contenus créés et découverts sur la plateforme, ainsi que de ceux qui mettent les utilisateurs en relation, reste une priorité. Toutefois, la révision des processus opérationnels a inévitablement nécessité une réduction des effectifs.

L’impact de l’intelligence artificielle

Ces réductions interviennent à une époque où les réseaux sociaux modernes et les grandes entreprises technologiques s’appuient davantage sur les capacités de l’intelligence artificielle que sur le travail humain pour modérer les contenus. Aujourd’hui, les algorithmes deviennent un outil essentiel pour détecter et supprimer les contenus violents, les contenus d’exploitation et autres contenus interdits.

Même si les technologies d’intelligence artificielle permettent d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts, ces changements entraînent la disparition de nombreux emplois. Dans le cas de TikTok, la réduction des équipes de modération s’explique précisément par le besoin croissant de systèmes automatisés.