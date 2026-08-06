Un chaton dans un chariot en carton conquiert le cœur du monde

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Un chaton dans un chariot en carton conquiert le cœur du monde

Né avec un problème congénital de mobilité l’histoire émouvante du chaton baptisé Gelato, n’a pas laissé indifférents des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il a finalement reçu un nouveau fauteuil roulant fabriqué sur mesure avec une imprimante 3D.

Selon le refuge Cincinnati Animal CARE, Gelato ne pouvait initialement pas marcher seul et aucun des fauteuils roulants disponibles ne lui convenait. La technicienne vétérinaire en chef, Mellory Smith, lui a donc fabriqué un fauteuil temporaire avec du carton, une règle, des roues de jouets Hot Wheels et du ruban adhésif.

Les photos de cette invention inhabituelle se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux et ont attiré l’attention de milliers d’utilisateurs. Peu après, grâce aux dons, un nouveau fauteuil roulant fabriqué sur mesure avec une imprimante 3D a été offert à Gelato.

Un petit chaton se déplace à l’aide d’un dispositif artisanal et regarde la caméra.

Le personnel du refuge a souligné que ce résultat avait été rendu possible précisément grâce au soutien des utilisateurs des réseaux sociaux. Désormais, Gelato se déplace beaucoup plus librement avec son nouveau fauteuil roulant.

Selon les responsables, cette histoire prouve une fois de plus que la compassion et les efforts collectifs peuvent changer la vie même d’un animal dans la situation la plus difficile.

GelatoCincinnati Animal CAREMallory SmithHot Wheels
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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