L’Ouzbèke Layma Vladson crée la sensation à Leipzig

La quatrième raquette de l’Ouzbékistan, Layma Vladson, en Allemagne, a comblé l’énorme écart de classement lors d’un prestigieux tournoi. Issue des qualifications, notre joueuse a éliminé la tête de série n°5 en seulement 69 minutes.

Vladson devra maintenant relever un nouveau défi de taille. Elle affrontera Yelena Maligina, nettement mieux classée, pour une place en quarts de finale.

Un parcours remarquable depuis les qualifications

La ville de Leipzig accueille du 3 au 9 août un tournoi féminin ITF W75. Disputée sur terre battue extérieure, la compétition offre 60 000 dollars de prize money et réunit 32 joueuses dans le tableau principal.

Layma Vladson a débuté son parcours dans le tableau principal par les qualifications. Lors du match décisif, elle était opposée à l’Ukrainienne Anastasiia Firman.

La représentante de l’Ouzbékistan a remporté le premier set 6-3. Dans la deuxième manche, elle n’a quasiment laissé aucune chance à son adversaire et s’est imposée 6-1 pour accéder au tableau principal.

Un scénario inattendu face à la tête de série n°5

Au premier tour du tableau principal, Vladson retrouvait la tête de série n°5 du tournoi, Tessa Johanna Brokmann. L’avantage au classement et à l’expérience était du côté de l’Allemande, mais la réalité du court fut tout autre.

Layma a pris les commandes dès les premières minutes. En répondant aux frappes de son adversaire avec intensité, elle a remporté le premier set avec autorité, 6-2.

La deuxième manche n’a pas changé la physionomie du match. Vladson n’a pas permis à Brokmann de revenir dans la partie et a conclu le set 6-1. La rencontre n’a duré que 69 minutes.

Score final : Layma Vladson — Tessa Johanna Brokmann — 6-2, 6-1.

Les plus de 500 places d’écart au classement n’ont pas pesé

L’importance de ce résultat apparaît encore plus clairement au regard du classement mondial des joueuses. Selon la WTA, Vladson figure autour de la huitième centaine, tandis que Brokmann occupe la 267e place. Le meilleur classement de l’Ouzbèke est le 755e rang, contre le 254e pour l’Allemande.

Pourtant, l’écart de plus de 500 places au classement ne s’est pas vu sur le court. Au contraire, Vladson a contrôlé le rythme du match et imposé sa supériorité à son adversaire durant les deux sets.

Une telle victoire peut donner à Layma non seulement un billet pour le tour suivant, mais aussi la confiance nécessaire pour rivaliser d’égal à égal avec des adversaires mieux classées.

Yelena Maligina se dresse désormais sur sa route

En huitièmes de finale, Vladson doit affronter l’Estonienne Yelena Maligina. Âgée de 26 ans, cette joueuse figure parmi les 320 meilleures mondiales et a atteint le 294e rang au cours de sa carrière.

Maligina possède l’avantage de l’expérience et du classement. De plus, elle avait battu Vladson 6-0, 6-3 lors d’un tournoi disputé à Helsinki en mars 2026. Le match de Leipzig représente donc aussi pour Layma une occasion de prendre sa revanche.

Grâce au tennis solide affiché en qualifications et dans le tableau principal, Vladson a montré qu’elle était prête à créer une nouvelle surprise. Sa mission sera désormais de maintenir sa vitesse et sa pression pendant tout le match face à une adversaire expérimentée.

Le parcours de Layma à Leipzig est déjà devenu l’un des faits marquants du tournoi. Une qualification pour les quarts de finale transformerait cette sensationnelle performance en un succès encore plus retentissant.

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