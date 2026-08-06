Gigabyte teste une nouvelle solution 12VHPWR sur les cartes graphiques RTX 50 Infinity

Gigabyte, l’un des leaders du marché du matériel informatique, a commencé à appliquer une solution originale au problème de surchauffe du très controversé connecteur d’alimentation 12VHPWR sur sa nouvelle gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 Infinity. Selon les premières photos diffusées, le fabricant a intégré cette pièce potentiellement dangereuse directement dans un épais bloc d’aluminium, devenu une partie intégrante du système de refroidissement global. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ces dernières années, les connecteurs 12VHPWR utilisés sur les accélérateurs graphiques haute puissance ont régulièrement fait parler d’eux en raison de cas de fusion provoqués par une fixation insuffisante ou une surchauffe sous forte charge. Comme l’ont relevé les spécialistes de PC Games Hardware, les ingénieurs de Gigabyte cherchent, grâce à cette approche constructive, à réduire la température au niveau de la connexion. Toutefois, seuls les tests complets prévus dans les prochains jours permettront de déterminer si cette barrière en aluminium sera suffisamment efficace pour prévenir une surchauffe dans les situations les plus critiques.

Mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité

Parallèlement au bloc de refroidissement innovant, les ingénieurs ont également modifié l’emplacement du connecteur d’alimentation. Selon Ixbt.com, cette pièce n’est pas soudée directement à la carte électronique principale comme c’est généralement le cas. Le connecteur a plutôt été déplacé sur une petite carte séparée, reliée à la carte principale par un câble robuste.

Cette solution d’ingénierie pourrait jouer un rôle important dans la minimisation des conséquences d’éventuels dommages thermiques et courts-circuits. Même si le connecteur surchauffe et tombe en panne, la coûteuse carte principale de la carte graphique resterait presque entièrement protégée, car tous les effets négatifs seraient concentrés dans ce petit module indépendant.

Un détail intéressant et le modèle RTX 5090

Malgré tout, le fait que cette nouvelle approche technologique ne soit pas appliquée de manière uniforme à tous les modèles soulève des questions chez les spécialistes. Il a notamment été constaté que la carte graphique GeForce RTX 5090 Infinity, modèle phare et le plus puissant de cette gamme, ne dispose pas de ces éléments de protection.

En réalité, le modèle RTX 5090 est précisément connu pour consommer jusqu’à 550–600 W lors des charges de travail intensives et des jeux, ainsi que pour griller plus fréquemment que les autres modèles de la génération actuelle. Les spécialistes et les utilisateurs cherchent à comprendre pourquoi le modèle phare, le plus gourmand en énergie et le plus sujet à la surchauffe, n’a pas reçu de tels éléments de protection supplémentaires. Les représentants de Gigabyte n’ont pour l’instant fourni aucun commentaire officiel à ce sujet, mais les résultats des tests des nouveaux appareils compacts et de milieu de gamme devraient être publiés prochainement.