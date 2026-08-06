Temirov livrera un combat très attendu à Istanbul : l’ancien espoir de l’UFC comme adversaire

·102·Sport
Temirov livrera un combat très attendu à Istanbul : l’ancien espoir de l’UFC comme adversaire

Le combattant ouzbek de l’UFC Ramazon Temirov, qui a impressionné le monde du sport par sa brillante victoire à Abou Dhabi, fera bientôt son retour dans l’octogone. Notre compatriote affrontera une ancienne star de l’UFC lors de ses débuts en ACBJJ League.

Oktogonuz rapporte que Ramazon Temirov fera le 30 août ses débuts lors du tournoi ACBJJ 22 organisé à Istanbul, en Turquie.

Le nom de son adversaire est désormais connu : la Grande-Bretagnesera représentée par Muhammad Mokaev !

Lors de l’un des combats principaux à Istanbul, Temirov devrait affronter l’ancien combattant de l’UFC, originaire du Daghestan et représentant Muhammad Mokaev .

Temirov avait précédemment révélé qu’il affronterait un athlète très expérimenté lors du tournoi d’Istanbul, dans un entretien accordé aux journalistes d’ Olamsport.com . L’identité de cet adversaire est désormais connue.

Une impressionnante série dans le sport professionnel

Rappelons que Ramazon Temirov avait récemment disputé un nouveau combat spectaculaire, le 25 juillet à Abou Dhabi, dans le cadre du tournoi UFC Fight Night 282 .

Notre compatriote avait alors affronté l’Australien Steve Erceg, bien classé, et l’avait vaincu en seulement un terrible KO technique dès le premier round , laissant les supporters stupéfaits.

Le prochain affrontement contre Mokaev s’annonce également capital et acharné pour les deux combattants.

Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !

Ramazon TemirovMuhammad MokaevIstanbulTurquieUFC
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Maresca a tout recommencé à City : qui pourrait partir ?Maresca a tout recommencé à City : qui pourrait partir ?Aujourd'hui, 08:37Nouvelle ère à Chelsea : comment Alonso prépare son équipe pour la saison de Premier LeagueNouvelle ère à Chelsea : comment Alonso prépare son équipe pour la saison de Premier LeagueAujourd'hui, 08:15Mikel Arteta s’est exprimé après le match contre DortmundMikel Arteta s’est exprimé après le match contre DortmundAujourd'hui, 08:07Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeGirona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeAujourd'hui, 02:52La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéLa semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéAujourd'hui, 02:35Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubDarwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubAujourd'hui, 02:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)