Temirov livrera un combat très attendu à Istanbul : l’ancien espoir de l’UFC comme adversaire

Le combattant ouzbek de l’UFC Ramazon Temirov, qui a impressionné le monde du sport par sa brillante victoire à Abou Dhabi, fera bientôt son retour dans l’octogone. Notre compatriote affrontera une ancienne star de l’UFC lors de ses débuts en ACBJJ League.

Oktogonuz rapporte que Ramazon Temirov fera le 30 août ses débuts lors du tournoi ACBJJ 22 organisé à Istanbul, en Turquie.

Le nom de son adversaire est désormais connu : la Grande-Bretagnesera représentée par Muhammad Mokaev !

Lors de l’un des combats principaux à Istanbul, Temirov devrait affronter l’ancien combattant de l’UFC, originaire du Daghestan et représentant Muhammad Mokaev .

Temirov avait précédemment révélé qu’il affronterait un athlète très expérimenté lors du tournoi d’Istanbul, dans un entretien accordé aux journalistes d’ Olamsport.com . L’identité de cet adversaire est désormais connue.

Une impressionnante série dans le sport professionnel

Rappelons que Ramazon Temirov avait récemment disputé un nouveau combat spectaculaire, le 25 juillet à Abou Dhabi, dans le cadre du tournoi UFC Fight Night 282 .

Notre compatriote avait alors affronté l’Australien Steve Erceg, bien classé, et l’avait vaincu en seulement un terrible KO technique dès le premier round , laissant les supporters stupéfaits.

Le prochain affrontement contre Mokaev s’annonce également capital et acharné pour les deux combattants.

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