Président de la TFF : Nous ne remplacerons pas Montella par n'importe qui

L'équipe nationale de Turquie a perdu 0-1 contre le Paraguay lors du deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, perdant ainsi prématurément ses chances d'accéder aux play-offs. Alors que les critiques envers l'entraîneur Vincenzo Montella s'intensifiaient après cet échec inattendu, le président de la Fédération turque de football, Ibrahim Hacıosmanoğlu, a ouvertement soutenu le technicien italien.

La stabilité, gage de succès

Dans un entretien accordé à la chaîne A Spor, le dirigeant de la fédération a souligné que l'atmosphère en équipe nationale diffère de celle des clubs et qu'il n'y aurait pas de changement précipité d'entraîneur. Selon lui, les échecs de nombreuses équipes sont précisément dus à l'absence de stabilité systémique.

"Nous soutenons notre entraîneur. Ce n'est pas un club. C'est précisément le manque de stabilité dans les clubs qui cause souvent des échecs. Ces deux derniers jours, divers noms d'entraîneurs ont été mentionnés dans la presse, mais nous ne remplacerons pas quelqu'un avec qui nous marchons sur le même chemin par des passants", a déclaré Ibrahim Hacıosmanoğlu.

Tirer des conclusions positives de l'échec

Hacıosmanoğlu a indiqué que la chance joue également un rôle important dans le football et qu'il serait incorrect de décourager un entraîneur simplement pour ne pas avoir su profiter des situations ou pour des erreurs simples. Malgré la défaite, il n'a pas caché sa confiance en l'avenir de l'équipe.

"On peut critiquer l'entraîneur sur le plan tactique, mais pas parce que le ballon a frôlé le poteau. Dans toute situation négative, il y a un aspect positif, c'est pourquoi nous ne nous arrêterons pas et continuerons d'avancer", a conclu le président de la Fédération turque de football.