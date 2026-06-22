Sensation à la Coupe du Monde : l'Ouzbékistan sur des glaces

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Sensation à la Coupe du Monde : l'Ouzbékistan sur des glaces

Dans les régions accueillant la Coupe du Monde, des glaces portant le nom de l'Ouzbékistan sont désormais mises en vente.

Lors de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé son premier match après une attente de 34 ans. Pour ce premier duel, notre équipe a affronté la Colombie et s'est inclinée 3-1.

Malgré tout, après le match, l'attention ne s'est pas portée uniquement sur le résultat, mais aussi sur l'intérêt croissant pour l'Ouzbékistan.

En particulier, les moments riches en émotion du jeune supporter Isfandiyor dans les tribunes ont largement circulé sur les réseaux sociaux, renforçant encore l'attention portée à notre équipe nationale.

De plus, des vidéos circulent montrant l'apparition de divers produits arborant le drapeau et les symboles de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans les pays hôtes du Mondial. La présence de glaces parmi ces produits suscite un grand intérêt chez les supporters.

Cette situation témoigne du fait que le nom de l'Ouzbékistan est de plus en plus mentionné sur la scène internationale.

OuzbékistanÉtats-UnisMexiqueCanadaColombie
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