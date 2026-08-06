Anthropic pourrait lever 36 milliards de dollars supplémentaires pour son infrastructure d’intelligence artificielle

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Anthropic pourrait lever 36 milliards de dollars supplémentaires pour son infrastructure d’intelligence artificielle

Anthropic, l’une des entreprises leaders du secteur de l’intelligence artificielle, se prépare à une nouvelle levée de fonds colossale pour accroître ses capacités de calcul. Selon Bloomberg, la société d’investissement Blackstone a entamé des discussions préliminaires pour créer un deuxième emprunt de 36 milliards de dollars destiné à financer les processeurs tensoriels de Google. Cet accord montre l’ampleur considérable des coûts liés au développement des technologies d’intelligence artificielle. C’est ce que rapporte Ixbt.com dans une dépêche.

Les négociations n’en étant encore qu’à leurs débuts, le montant final, la structure et la liste des participants pourraient changer. Toutefois, ce nouveau financement devrait constituer la suite logique de l’accord d’environ 35 milliards de dollars annoncé il y a deux mois. Dans le cadre de l’accord précédent, les fonds étaient destinés à louer à long terme l’infrastructure de calcul de Google dans cinq grands centres de données d’Anthropic.

L’intelligence artificielle financée comme une infrastructure

Selon le Financial Times, le précédent contrat avait été conclu par l’intermédiaire d’une société de projet spéciale (SPV). Cette structure a acheté des équipements de calcul basés sur les TPU de Google, d’une capacité d’environ 1 gigawatt, tandis qu’Anthropic les a obtenus dans le cadre d’un contrat de location à long terme. Cette approche évite à l’éditeur de logiciels d’acheter immédiatement des équipements coûteux et permet de financer l’infrastructure d’intelligence artificielle comme une grande installation énergétique.

Les experts soulignent que ce montage est en train de devenir un mécanisme financier totalement inédit pour le marché des hautes technologies. Les immenses capacités de calcul nécessaires à l’entraînement et à l’exploitation des modèles d’intelligence artificielle sont désormais financées, comme les grandes centrales électriques, au moyen de dettes à long terme et d’une catégorie spéciale d’actifs.

Les perspectives du futur accord

À ce stade, les parties ne discutent que des questions préliminaires : aucun accord définitif n’a été signé et aucune nouvelle puce n’a été commandée. Les représentants de Blackstone, Anthropic, Google et Apollo ont également refusé de commenter les demandes de Bloomberg concernant ces projets financiers.

Si le nouvel accord de 36 milliards de dollars aboutit, il deviendra l’une des plus importantes transactions d’infrastructure de l’histoire de l’industrie de l’intelligence artificielle. Le contrat constituera un facteur majeur pour déterminer l’évolution future des mécanismes de fourniture et de financement des capacités de calcul sur le marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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