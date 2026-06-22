Bukayo Saka et la Coupe du Monde 2026 : John Barnes révèle le problème majeur de la star d'Arsenal

L'ancienne légende de l'équipe d'Angleterre, John Barnes, a partagé son opinion sur le plus grand obstacle auquel le ailier d'Arsenal, Bukayo Saka, pourrait être confronté à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Dans un entretien accordé à Goal.com, Barnes a souligné que ce n'est pas l'efficacité du joueur, mais sa condition physique qui sera le facteur déterminant. C'est ce que Goal.com rapporte .

La saison dernière, Bukayo Saka a connu l'un des plus grands succès de sa carrière en remportant la Premier League avec Arsenal, mettant fin à 22 ans d'attente pour le club. Il a également participé à la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Cependant, le joueur, pièce maîtresse de l'équipe de Mikel Arteta, a été poursuivi par des blessures récemment.

Selon Barnes, le problème chronique au tendon d'Achille de Saka menace sérieusement sa place en équipe nationale. Notamment, lors du match de l'Angleterre contre la Croatie, il a débuté sur le banc, remplacé par Noni Madueke de Chelsea. Cette situation soulève des questions sur la capacité du joueur à être pleinement opérationnel pendant le tournoi.

La condition physique : le facteur clé

« La question n'est pas sa forme, mais sa condition physique. Saka a été fantastique pour Arsenal, mais actuellement, Madueke semble plus prêt. Thomas Tuchel sait exactement à quel point le joueur est prêt et quel impact il peut avoir sur le jeu. Personne ne doute du talent de Saka, mais sa place dans le onze titulaire dépend uniquement de sa santé », déclare John Barnes.

La saison dernière, en raison des blessures, Saka a réussi à marquer 11 buts toutes compétitions confondues, dont seulement 7 en Premier League. Bien que de nombreux experts attendent plus de buts du joueur de 24 ans, Barnes a noté que ces statistiques sont secondaires face au succès collectif.

Selon Barnes, si l'Angleterre devient championne du monde et que Saka ne marque aucun but, cela n'aura aucune importance. L'essentiel est le jeu collectif et de faire partie d'un groupe capable de gagner. L'expert souligne que Thomas Tuchel se concentre sur le résultat global plutôt que sur les chiffres individuels.

Statistiques individuelles et équilibre collectif

Barnes a fait une comparaison intéressante concernant les statistiques individuelles : « Si Saka ou Marcus Rashford commencent à marquer plus de buts, cela signifie que Harry Kane en marquera moins. Pour l'entraîneur, ce n'est pas important qui marque, mais que l'équipe gagne ». Cette approche confirme une fois de plus que dans le football moderne, l'intérêt collectif prime sur les ambitions personnelles des stars.

Actuellement, Bukayo Saka se prépare pour le prochain match contre l'équipe nationale du Ghana. Malgré une participation limitée aux entraînements, les supporters et le staff technique espèrent un retour rapide de la jeune star. Le chemin vers la Coupe du Monde 2026 s'annonce comme un véritable défi pour l'Angleterre.