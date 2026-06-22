Coupe du Monde 2026 : Uruguay — Cap-Vert 2:2 (voir les buts)

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Coupe du Monde 2026 : Uruguay — Cap-Vert 2:2 (voir les buts)

Le match entre l'Uruguay et le Cap-Vert, comptant pour la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, s'est soldé par un match nul 2-2.

Le milieu de terrain du Cap-Vert, Kevin Lenini, a ouvert le score à la 21ème minute.

Les Uruguayens ont renversé la situation à la fin de la première période : Maximiliano Araujo a égalisé à la 44ème minute, puis Agustín Canobbio a donné l'avantage à son équipe à la 45+6ème minute.

Cependant, le Cap-Vert n'a pas abandonné. En seconde période, Elio Varela, entré en jeu, a marqué à la 61ème minute pour fixer le score final à 2-2.

Coupe du Monde 2026. 2ème journée

Uruguay — Cap-Vert 2:2

Buts: Lenini 21' (0:1), Araujo 44' (1:1), Canobbio 45+6' (2:1), Varela 61' (2:2)

UruguayCap-VertMaximiliano AraújoAgustín CanobbioHélio Varela
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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