L'attaquant de pointe de l'équipe d'Angleterre et d'Arsenal, Bukayo Saka, a rejoint les entraînements collectifs après une blessure. Son état était incertain en raison d'un problème au tendon d'Achille qui l'a perturbé en fin de saison, mais les dernières informations sont positives pour les supporters. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'ailier de 24 ans participe pleinement aux séances d'entraînement à Foxborough, dans le Massachusetts. Bien qu'il se soit entraîné individuellement la veille, le staff technique juge désormais son état satisfaisant. Cela représentera sans aucun doute un avantage majeur pour Thomas Tuchel lors des phases décisives de la Coupe du Monde.

Le plan de prudence de Thomas Tuchel

Le sélectionneur de l'équipe nationale, Thomas Tuchel, aborde la santé de Bukayo Saka avec une extrême prudence. Selon ESPN, l'entraîneur a élaboré un programme spécial pour gérer la condition physique du joueur. Étant donné que Saka a joué avec une blessure lors des derniers mois de la Premier League, la charge de travail lui est imposée progressivement.

"Il a participé à énormément de matchs ces dernières années. Tout le monde voit que Saka est un joueur de haute qualité et essentiel, tant pour Arsenal que pour l'Angleterre. Nous aurons besoin de sa meilleure forme physique pour les étapes suivantes du tournoi, c'est pourquoi il est crucial de gérer correctement les petites blessures actuellement", a souligné Tuchel.

Lors du match contre la Croatie, terminé sur le score de 4-2, Bukayo Saka est entré en jeu depuis le banc et n'a joué que 18 minutes. Noni Madueke l'avait alors remplacé. Cette stratégie est mise en œuvre afin de préserver le joueur jusqu'aux phases éliminatoires du tournoi.

Prochains matchs et attentes

Selon Goal.com, Thomas Tuchel pourrait retarder l'entrée de Saka dans le onze de départ jusqu'à la dernière journée de la phase de groupes. L'ailier devrait être prêt à jouer les 90 minutes lors du match contre le Panama le 27 juin. D'ici là, le staff technique gardera sa charge de travail sous contrôle strict.

Le personnel médical de l'équipe d'Angleterre prend toutes les mesures nécessaires pour éviter une récidive des douleurs au tendon d'Achille du joueur. L'équipe se prépare actuellement pour le deuxième match de groupe qui se déroulera dans un stade à Boston. Le retour de Saka devrait augmenter considérablement le potentiel offensif de l'équipe.

L'état de Bukayo Saka intéresse également les fans de football ouzbeks, car il est considéré comme l'une des étoiles les plus brillantes du football moderne. Sa participation à la Coupe du Monde est l'un des facteurs clés déterminant les chances de titre de l'Angleterre.