Filip Kostić poursuivra sa carrière aux Pays-Bas

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Filip Kostić poursuivra sa carrière aux Pays-Bas

Selon Goal.com, le PSV néerlandais a renforcé son effectif avec l’ailier serbe expérimenté Filip Kostić. Selon les termes de l’accord, le joueur de 33 ans a signé un contrat de deux ans avec l’équipe d’Eindhoven et portera le numéro 18. C’est ce qu’a annoncé Goal.com rapporte .

Rappelons que Filip Kostić était agent libre depuis juillet. Après l’expiration de son précédent contrat avec le club turinois de la Juventus, le joueur était à la recherche d’une nouvelle équipe. Le footballeur serbe attend actuellement le permis de travail nécessaire pour jouer pleinement aux Pays-Bas.

Un nouveau défi et le confort familial

Après la finalisation du transfert, le joueur a partagé ses impressions. Selon lui, dès qu’il a reçu l’offre du PSV, il a compris qu’il souhaitait s’installer à Eindhoven. Les négociations ont toutefois duré un peu plus longtemps, car le joueur voulait d’abord s’assurer que sa famille s’y sentirait à l’aise et que toutes les conditions seraient réunies.

"Tout s’est déroulé exactement comme je l’avais imaginé et je suis extrêmement heureux de ce transfert", a déclaré l’expérimenté ailier au service de presse du club.

Une riche carrière

Au cours de sa carrière, Filip Kostić a eu l’occasion d’évoluer dans plusieurs clubs européens réputés. Il a commencé en Serbie au Radnički 1923, avant de poursuivre son parcours au FC Groningen aux Pays-Bas, au VfB Stuttgart, au Hamburger SV et à l’Eintracht Frankfurt en Allemagne, ainsi qu’à la Juventus en Italie et à Fenerbahçe en Turquie.

Le joueur a remporté l’un des trophées les plus prestigieux de sa carrière avec l’Eintracht Frankfurt, avant son arrivée à Eindhoven. Il a notamment gagné l’UEFA Europa League avec le club allemand et obtenu plusieurs autres distinctions individuelles et collectives.

  • Nouveau club : PSV (Pays-Bas)
  • Durée du contrat : 2 ans
  • Numéro : 18
  • Ancien club : Juventus
Avec l’arrivée de ce joueur expérimenté, le PSV entend renforcer davantage son secteur offensif et viser le succès dans le championnat national comme sur la scène européenne.

Filip KostićPSVJuventusEintracht FrankfurtTransferts
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Jahongir Tursunov
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