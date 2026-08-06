Filip Kostić poursuivra sa carrière aux Pays-Bas

Selon Goal.com, le PSV néerlandais a renforcé son effectif avec l’ailier serbe expérimenté Filip Kostić. Selon les termes de l’accord, le joueur de 33 ans a signé un contrat de deux ans avec l’équipe d’Eindhoven et portera le numéro 18. C’est ce qu’a annoncé Goal.com rapporte .

Rappelons que Filip Kostić était agent libre depuis juillet. Après l’expiration de son précédent contrat avec le club turinois de la Juventus, le joueur était à la recherche d’une nouvelle équipe. Le footballeur serbe attend actuellement le permis de travail nécessaire pour jouer pleinement aux Pays-Bas.

Un nouveau défi et le confort familial

Après la finalisation du transfert, le joueur a partagé ses impressions. Selon lui, dès qu’il a reçu l’offre du PSV, il a compris qu’il souhaitait s’installer à Eindhoven. Les négociations ont toutefois duré un peu plus longtemps, car le joueur voulait d’abord s’assurer que sa famille s’y sentirait à l’aise et que toutes les conditions seraient réunies.

"Tout s’est déroulé exactement comme je l’avais imaginé et je suis extrêmement heureux de ce transfert", a déclaré l’expérimenté ailier au service de presse du club.

Une riche carrière

Au cours de sa carrière, Filip Kostić a eu l’occasion d’évoluer dans plusieurs clubs européens réputés. Il a commencé en Serbie au Radnički 1923, avant de poursuivre son parcours au FC Groningen aux Pays-Bas, au VfB Stuttgart, au Hamburger SV et à l’ Eintracht Frankfurt en Allemagne, ainsi qu’à la Juventus en Italie et à Fenerbahçe en Turquie.

Le joueur a remporté l’un des trophées les plus prestigieux de sa carrière avec l’Eintracht Frankfurt, avant son arrivée à Eindhoven. Il a notamment gagné l’UEFA Europa League avec le club allemand et obtenu plusieurs autres distinctions individuelles et collectives.

Nouveau club : PSV (Pays-Bas)

Durée du contrat : 2 ans

Numéro : 18

Ancien club : Juventus

Avec l’arrivée de ce joueur expérimenté, le PSV entend renforcer davantage son secteur offensif et viser le succès dans le championnat national comme sur la scène européenne.