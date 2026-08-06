Bumble et Tinder mettent fin à l’ère du « swipe » dans les applications de rencontre

Une période de profond changement s’ouvre dans l’industrie des rencontres en ligne : les applications de rencontre populaires abandonnent le mécanisme traditionnel du « swipe » et orientent les utilisateurs vers des rencontres dans la vie réelle. Selon ixbt.com, les entreprises se tournent vers les événements en présentiel, les jeunes utilisateurs étant lassés des rencontres en ligne traditionnelles. Techcrunch.com rapporte cette information.

Lors d’une réunion consacrée aux résultats financiers du deuxième trimestre avec les investisseurs, Bumble a annoncé que sa nouvelle application, Plans, avait affiché des résultats encourageants lors des premiers tests. Sa directrice générale, Whitney Wolfe Herd, a souligné que l’entreprise s’appuierait davantage sur les expériences dans la vie réelle à l’avenir.

Communication de groupe et nouvelle approche

Tinder a également annoncé qu’il accordait une attention particulière aux événements organisés en présentiel. Ces changements montrent clairement que l’ère des rencontres en ligne fondées sur le « swipe » touche à sa fin.

Selon Whitney Wolfe Herd, il sera plus important à l’avenir que les gens se rencontrent en groupe et découvrent naturellement s’il existe une alchimie entre eux. La communication en groupe est une méthode privilégiée par les membres de la génération Z.

Bumble avait d’abord expérimenté la création de liens amicaux avec Bumble BFF. La nouvelle application Plans permet aux jeunes d’échanger en petits groupes autour d’un dîner et de boissons dans des lieux locaux, tout en développant des liens amicaux au sein de la communauté.

Un pas vers un avenir sans swipe

Le principal avantage de l’application Plans est qu’elle privilégie d’abord les échanges informels plutôt que les rencontres romantiques, ce qui réduit la pression des premiers rendez-vous. Les utilisateurs peuvent poursuivre la conversation dans Bumble sans swiper ni communiquer leur numéro de téléphone.

La direction de l’entreprise a indiqué travailler sur un nouveau modèle d’interaction destiné à remplacer entièrement le système traditionnel du swipe. Ce nouveau système reposera sur des signaux plus réfléchis et qualitatifs plutôt que sur l’optimisation de la rapidité.

Le nouveau modèle sera déployé progressivement afin de ne pas bouleverser l’écosystème. En imitant la vie réelle, il vise à éliminer les obstacles et les délais du modèle actuel des applications de rencontre.