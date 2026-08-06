Le transfert de Filip Kostić au PSV relance l’idée d’un retour d’Ivan Perišić à l’Inter

Le PSV néerlandais a officiellement annoncé la signature de l’ailier serbe Filip Kostić, libre de tout contrat. Le joueur de 33 ans, dont le contrat avec la Juventus a pris fin le 1er juillet, s’est engagé pour deux ans avec le champion des Pays-Bas et portera le numéro 18. Toutefois, selon le communiqué officiel du club, il devra d’abord obtenir le permis de travail nécessaire avant de pouvoir jouer. Goal.com rapporte .

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, ce transfert pourrait provoquer une réaction en chaîne sur le marché italien. L’arrivée de Filip Kostić au club d’Eindhoven augmente notamment la probabilité d’un départ d’Ivan Perišić. Cette situation remet à l’ordre du jour l’hypothèse d’un retour de l’expérimenté international croate à l’Inter.

La carrière d’Ivan Perišić aux Pays-Bas et son histoire avec l’Inter

L’hypothèse d’un retour d’Ivan Perišić au sein du club milanais avait déjà été évoquée en janvier de l’année dernière. Né en 1989, l’ailier évolue au PSV depuis 2024 et son contrat actuel court jusqu’au 30 juin 2027. Il a jusqu’à présent disputé 78 matchs avec le club néerlandais, inscrit 25 buts et s’est imposé comme l’un de ses leaders.

L’Inter occupe toutefois une place particulière et importante dans la carrière du joueur. Perišić a porté le maillot des Nerazzurri de 2015 à 2019, puis de 2020 à 2022. Sous les couleurs milanaises, le joueur croate a disputé 254 matchs officiels et inscrit 55 buts.

Trophées et succès internationaux

Durant son passage en Italie, Perišić a remporté plusieurs trophées prestigieux avec le club, dont le championnat de Serie A, la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie. Son expérience et son talent sont également très appréciés au niveau de la sélection nationale.

Avec la sélection croate, le joueur a disputé 158 matchs et inscrit 39 buts. L’un des moments les plus marquants de sa carrière internationale a eu lieu en huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde, face au Portugal, lors d’un match perdu 2-1. Après l’arrivée de Filip Kostić au PSV, la situation alimente désormais plus sérieusement les discussions sur un éventuel retour de Perišić en Italie.